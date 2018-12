Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a declarat, sambata la Antena 3, ca in cazul in care nu vor fi finalizati 100 de kilometri de autostrada pana la incheierea acestui an, atunci seful CNAIR va fi demis. „Am vazut ca infrastructura e principala preocupare a multora si este firesca. Dupa 30 de ani este normal…

- Premierul Viorica Dancila a facut primele declarații dupa atacurile extrem de dure lansate, ieri de președintele Klaus Iohannis, care a acuzat-o ca nu ințelege obligațile pe care le are un premier. In cadrul unei emisiuni la Bruxelles, Viorica Dancila a discutat cu jurnalisul Antena 3 Sabina Iosub."Este…

- Darius Valcov, consilierul pe probleme economice al premierului Viorica Dancila, a anunțat, duminica seara, cați kilometri de autostrada și cați de cale ferata vor fi finalizați in acest an, informeaza Mediafax. „Cand ne uitam din afara pare ca nu s-a schimbat nimic, dar, cand intram in birourile miniștrilor,…