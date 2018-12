Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a declarat ca termenul realist pentru finalizarea autostrazii Comarnic- Brasov este anul 2024, dar spera ca santierul sa fie gata mai devreme, in conditiile in care la inceputul lui 2019 va fi desemnat constructorul castigator.

- Compania SRL „Garile Auto Moderne” a fost selectata in calitate de partener privat și a semnat contractul de parteneriat public-privat „Modernizarea și eficientizarea activitații filialelor I.S. „Garile și Stațiile Auto”. Durata parteneriatului public-privat este de 25 ani, scrie TV8. Potrivit agenției,…

- Traian Basescu susține ca parteneriatul public privat in domeniu infrastructurii este cel mai legal lucru pentru a jefui un stat, mentionand ca aceasta modalitatea de realizarea a proiectelor ar fi viabila in conditiile in care nu am dispune de fonduri europene."E e revoltator sa vezi ca un…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, miercuri seara, ca presedintele Turciei, Recep Erdogan, si-a prezentat interesul pentru constructia unui spital regional la Constanta, in parteneriat public-privat, iar o companie din Emiratele Arabe Unite vrea sa investeasca in Romania in parcuri logistice.

- Licitatia pentru realizarea autostrazii Ploiesti - Brasov, in parteneriat public-privat, va fi lansata luni, a anuntat prim-ministrul Viorica Dancila. 'Ma bucur sa anunt ca, luni, se va lansa licitatia pentru realizarea autostrazii Ploiesti - Brasov, in parteneriat public-privat, un proiect…

