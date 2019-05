Stiri pe aceeasi tema

- ''Maine (joi - n.r.) avem sedinta de guvern, o sedinta in care avem de adoptat o serie de acte normative care se pliaza pe solicitarile pe care le-am avut in cadrul deplasarilor noastre in teritoriu. Un exemplu este legat de Fondul de Dezvoltare si Investitii care permite comunitatilor locale sa…

- Premierul Viorica Dancila a anunțat, marți, simplicarea atragerii de finantare pentru proiecte locale din Fondul de Dezvoltare si Investitii in valoarea totala de 10 miliarde de euro.`Am discutat despre stadiul implementarii PNDL 1, PNDL2, despre Fondul de Dezvoltari și Investiții și i-am…

- Premierul Viorica Dancila a participat luni, la Rasnov, la semnarea contractului de finantare pentru autostrada Brasov-Comarnic, prilej cu care a mentionat ca se bucura ca lucrarea va fi realizata de un constructor roman si ca spera ca in acest caz sa fie respectate termenele. "Ma bucur ca…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, miercuri, ca in primele zile de la deschiderea sesiunii de inscriere in programul Fondul de Dezvoltare și Investiții, program destinat primariilor, au fost despuse peste 134 de proiecte de finanțare, cele mai multe vizand infrastructura, rețeaua de apa sau gaze,…

- Primariile si universitatile pot depune proiecte de dezvoltare pentru finantare din Fondul de Dezvoltare si Investitii incepand cu 2 mai 2019, anunta Guvernul. Comisia Nationala de Strategie si Prognoza anunta deschiderea sesiunii 2019 pentru depunerea Formularelor de solicitare pentru…

- Primariile si universitatile pot depune proiecte de dezvoltare pentru finantare din Fondul de Dezvoltare si Investitii incepand cu 2 mai 2019, anunta Guvernul, potrivit agerpres.ro.Comisia Nationala de Strategie si Prognoza anunta deschiderea sesiunii 2019 pentru depunerea Formularelor de…

- Guvernul a decis, miercuri, printr o ordonanta de urgenta, ca Loteria Romana va putea face parte din Fondurile suverane de dezvoltare si investitii, a declarat purtatorul de cuvant al Executivului, Nelu Barbu, informeaza Agerpres.roAcesta a aratat ca pe ordinea de zi suplimentara a sedintei Guvernului…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat joi ca proiectul ordonantei de urgenta de modificare a OUG 114, care ar urma sa fie discutat vineri in sedinta de Guvern, aduce modificari in ceea ce priveste sistemul bancar, fondurile de pensii, operatorii de telefonie si Fondul de Dezvoltare si Investitii.