Dăncilă: Aşteptăm ca preşedintele Iohannis să promulge Legea pensiilor Premierul Viorica Dancila a declarat ca Legea pensiilor trebuie dusa la bun sfarsit si asteapta ca presedintele Klaus Iohannis sa promulge acest act normativ.



"Legat de pensii, stiti foarte bine ca pentru noi salariile si pensiile au reprezentat o prioritate si chiar la 1 septembrie creste punctul de pensie la 1.265 lei si pensia minima la 704 lei. Deci, ceea ce am promis am si realizat, nu am facut o promisiune si nu am acoperit-o din punctul de vedere al pensiilor. Legea pensiilor este o lege asteptata, s-a lucrat foarte mult la Legea pensiilor si bineinteles ca asteptam ca presedintele… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a declarat ca Legea pensiilor trebuie dusa la bun sfarsit si asteapta ca presedintele Klaus Iohannis sa promulge acest act normativ. "Legat de pensii, stiti foarte bine ca pentru noi salariile si pensiile au reprezentat o prioritate si chiar la 1 septembrie creste…

- Premierul Viorica Dancila a oferit prima reacție dupa ce Legea privind sistemul public de pensii, reexaminata ca urmare a deciziei de neconstituționalitate a CCR, a fost respinsa, miercuri, in Senat, ca urmare a neintrunirii numarului necesar de voturi.„Vom avea cvorumul necesar și in Camera…

- Radu Herjeu, membru al Consiliului National al Audiovizualului (CNA), il acuza pe presedintele Klaus Iohannis ca a mintit cand a sustinut ca Liviu Dragnea „a dat ordin“ forului sa ignore referendumul din 26 mai si ii cere sa aduca dovezi in sprijinul afirmatiilor facute, subliniind chiar ca se gandeste…

- Premierul Viorica Dancila urmeaza sa il sune pe presedintele Klaus Iohannis, dupa sedinta de Guvern. Sefa Executivului i-a cerut in mai multe randuri sa motiveze, in scris, refuzul numirii in functie a celor trei ministri propusi in urma remanierii Guvernului: Eugen Nicolicea, la Justitie, Oana Florea,…

- Președintele PSD Liviu Dragnea l-a acuzat pe șeful statului Klaus Iohannis ca este slab și perfid, folosind referendumul pentru a ajuta liberalii, despre care spune ca stau prost în sondaje. Liderul PSD susține ca aceștia se pacalesc unii pe alții despre cât de bine stau la intenție de vot,…

- Premierul Viorica Dancila l-a sunat azi pe presedintele Klaus Iohannis pentru a discuta despre Ministerul Justitiei, acolo unde PSD l-a propus pe Eugen Nicolicea in locul lui Tudorel Toader. Presedintele nu i-a raspuns premierului, sustin surse politice pentru Adevarul. Seful statului va anunta azi…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat joi seara ca noua lege a pensiilor va fi finalizata pana la sfarsitul sesiunii parlamentare si va intra in vigoare din ianuarie 2021, potrivit agerpres.ro.Citește și: RCS&RDS a demolat concurența! Zeci de mii de romani au facut asta – Lovitura…

- Premierul Viorica Dancila și-a cerut scuze in fața Parlamentului, la ședința solemna dedicata aderarii la NATO, pentru discursul lui Klaus Iohannis care a transformat evenimentul intr-o manifestare electorala. Guvernul pe care il reprezint ramane ferm angajat in asigurarea rolului activ al Romaniei…