- Presedintele interimar al PSD Viorica Dancila a anuntat joi, dupa sedinta Comitetului Executiv, ca este decisa sa candideze la presedintia PSD, creionand, totodata, care sunt planurile de viitor ale partidului. Dancila a precizat ca s-a decis constituirea a patru grupuri de lucru care vor fi implicate…

- Comitetul Executiv al PSD s-a reunit joi, timp de patru ore, iar subiectul principal de discuție l-a reprezentat pregatirile pentru Congresul din 29 iunie care va avea loc la Sala Palatului și la care sunt așteptați sa participe intre 3.000 și 4.000 de delegați. Viorica Dancila a anunțat ca va candidat…

- Presedintele interimar al PSD, Viorica Dancila, a anuntat joi, la Parlament, ca a decis sa candideze la sefia partidului, la Congresul din 29 iunie, fara a veni cu o anumita echipa alaturi, afirmand ca ar fi "o abordare incorecta fata de toate colegele si toti colegii". "Da, eu sunt hotarata…

- Presedintele interimar al PSD, Viorica Dancila a declarat, luni, dupa sedinta BPN, ca noul lider al partidului trebuie "sa se consulte in permanența cu colegii". Intrebata cum trebuie sa fie viitorul președinte al PSD, Dancila a spus: "Sa fie un om echilibrat, sa adune in jurul lui oameni, sa aiba rabdare.…

- Presedintele PSD Vaslui, Dumitru Buzatu, a declarat luni ca nu vrea, deocamdata, sa isi exprime sustinerea pentru un candidat la functia de presedinte al partidului si asteapta sa vada cine sunt cei care doresc aceasta functie. "Probabil ca cei care vor pregati congresul vor gasi si o…

- Comitetul Executiv a decis, vineri, sa organizeze Congresul extraordinar pentru alegerea presedintelui PSD pe data de 29 iunie, au declarat surse din partid pentru MEDIAFAX. Totodata, Dumitru Buzatu, lider al PSD Vaslui, a declarat vineri, dupa sedinta PSD in care a militat pentr un congres mai tarziu,…

- Intrebata de Adevarul daca va accepta restructurarea Guvernului, premierul Viorica Dancila a spus: "Discut cu domnul Dragnea, ne consultam, e presedintele partidului, e normal sa avem discutii pe fiecare proiect. Eu nu am fost de acord cu restructurarea Guvernului pentru ca eu am considerat…

- In cadrul vizitei pe care o intreprinde in Statele Unite, prim-ministrul Viorica Dancila a avut o intrevedere cu Nancy Pelosi, președintele Camerei Reprezentanților din Congresul SUA, fiind pentru prima data, in mai bine de 10 ani, cand are loc o intalnire a unui demnitar roman cu președintele Camerei…