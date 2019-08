Stiri pe aceeasi tema

- Federatia Elevilor din Romania cere Guvernului sa opreasca sirul de masuri luate impotriva sistemului de invatamant, precizand ca Executivul taie din bugetul Ministerului Educatiei peste un miliard de lei si pregateste un

- MedLife, unul din cei mai mari jucatori pe piata de servicii medicale private din Romania, a anuntat, joi, preluarea unui nou pachet de 3% din grupul de firme Genesys Arad, unul dintre cei mai mari operatori privati de servicii medicale din zona de vest a Romaniei, potrivit news.ro.Ca urmare…

- Comisia Europeana a revizuit in sus la 4% estimarile privind cresterea economiei romanesti in acest an, in conditiile in care, in luna mai, Executivul comunitar indica un avans al Produsului Intern Brut de 3,3%. Comisia Europeană a publicat miercuri previziunile economice de vară. Pentru…

- Premierul Viorica Dancila a declarat ca in acest exercitiu bugetar nu au mai ramas bani suficienti pentru construirea celor trei spitale regionale si ca banii alocati au fost cheltuiti pe documentatie, dar ca a propus ca sumele necesare sa fie accesate pe urmatorul exercitiu bugetar. Viorica Dancila…

- Executivul a adoptat zilele trecute Ordonanța de urgența pentru completarea art. 230 din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatații, in urma consultarilor Ministerului Sanatații cu... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- PNTCD scrie pe Facebook ca reteaua sociala a prejudiciat alegerile si solicita guvernului Dancila sa ia masuri pentru blocarea accesului la Facebook in Romania iar parlamentului sa faca o comisie de ancheta, pentru ca Mark Zuckerberg sa vina in Romania sa dea explicatii.

- Premierul Viorica Dancila a anunțat, vineri, pe contul sau de Twitter ca a discutat cu ministrul Apararii astfel incat cei 5 militari romani raniți in Afganistan sa primeasca cele mai bune ingrijiri medicale.„Sanatate și putere militarilor noștri raniți in misiune in Afganistan! M-am asigurat,…

- Guvernul pregateste terenul pentru iesirea din piata a administratorilor fondurilor private de pensii Pilonul II. In actuala legislatie nu exista procedura pentru cazul in care toti administratorii pleaca din Romania, asa ca Executivul a adoptat joi o...