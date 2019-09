Stiri pe aceeasi tema

- ​Viorica Dancila i-a cerut președintelui Iohannis, printr-o scrisoare deschisa publicata pe Facebook, sa numeasca un ministru interimar la Interne, precizând ca îi va transmite șefului statului, în zilele urmatoare, „o serie de propuneri pentru aceasta funcție”. „Fac…

- Viorica Dancila a lansat un apel catre președintele Klaus Iohannis pentru a numi un ministru interimar la Ministerul de Interne in așa fel incat sa continue reformele și lupta impotriva criminalitații. Viorica Dancila a publicat, marți, pe Facebook, o scrisoare deschisa catre președintele Klaus Iohannis,…

- Premierul Viorica Dancila i-a transmis, marti seara, o scrisoare deschisa presedintelui Kpaus Iohannis in care face referire la lipsa ministrilor, in special la Ministerul Afacerilor Interne. Prezentam integral textul scrisorii: "Domnule Presedinte, Fac catre dumneavoastra un apel la…

- Fifor: Am inceput reformarea „Astazi inceteaza mandatul meu interimar la Ministerul Afacerilor Interne. Am incercat sa-mi fac datoria in mod responsabil. Am luat imediat masuri pentru reformarea sistemului de siguranța a cetațeanului. Am colaborat excelent cu dl. Raed Arafat la elaborarea ordonanței…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, miercuri, ca presedintele Klaus Iohannis "a inlocuit datoria constitutionala de mediator intre partide cu cea de sabotaj", sustinand ca seful statului nu intelege ca Romania are nevoie de maturitate din partea clasei politice. "Candidatul la prezidentiale Klaus…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat ca va trimite luni presedintelui Klaus Iohannis propunerea pentru functia de vicepremier pe probleme economice."Trebuie sa numesc - ca deja avem interimar la Ministerul Afacerilor Interne - vicepremier pe probleme economice. Maine (joi - n.r.) se termina…

- Vicepremierul Mihai Fifor a fost numit ministru interimar al Afacerilor Interne, dupa demisia lui Nicolae Moga. Potrivit unui comunicat al Administratiei prezidentiale remis News.ro, presedintele Klaus Iohannis a semnat, marti, decretul prin care se ia act de demisia lui Nicolae Moga, ministrul…

