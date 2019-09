Stiri pe aceeasi tema

- "Am discutat despre desemnarea Rovanei Plumb ca si comisar european si legat de acest subiect solicit tuturor membrilor Parlamentului European indiferent de culoarea politica sa sustina aceasta candidatura pentru ca este in interesul Romaniei si daca am vazut membrii ai Parlamentul European care s-au…

- Presedintele Partidului Social Democrat (PSD), premierul Viorica Dancila, le-a solicitat luni tuturor europarlamentarilor romani sa sustina candidatura Rovanei Plumb pentru o functie de comisar european.Dancila a afirmat, intr-o conferinta de presa sustinuta dupa sedinta Comitetului Executiv…

- ”Salut decizia anunțata astazi de președintele ales al Comisiei Europene care și-a dat acordul asupra listei de comisari desemnați. Rovana Plumb a fost desemnata pentru a prelua un portofoliu de comisar european in ciuda incercarilor unor oameni politici de a bloca nominalizarea unuia dintre reprezentanții…

- Delegația USR-PLUS din Parlamentul European a transmis luni ca se opune numirii Rovanei Plumb in funcția de comisar european, propunere oficializata azi de noua președinta a Comisiei Europene. USR-PLUS spun ca Plumb risca sa pice la votul din comisiile Parlamentului European:„Guvernul Romaniei,…

- "Intr-adevar, Romania a detinut Presedintia rotativa intr-o perioada plina de provocari pe care Uniunea Europeana nu le-a avut pana acum. Ma refer la procesul Brexit, ma refer la faptul ca au fost alegerile europarlamentare, ceea ce a facut ca toata activitatea Presedintiei sa se desfasoare in prima…

- La finele celor șase luni in care Romania a asigurat presedinția rotativa a Consiliului Uniunii Europene, Viorica Dancila a trecut in revista, in plenul Parlamentului European, principalele realizari de pe durata mandatului. Premierul roman a prezentat cifre și a subliniat ca au fost “rezultate consistente”…

- Presedintele PSD, premierul Viorica Dancila, a declarat, sambata, ca persoana care se va pozitiona bine in sondajele de opinie, dar va avea si sustinerea partidului, va candida la alegerile prezidentiale. "Candidatul care se va pozitiona bine in sondaje, dar care va avea si sustinerea partidului,…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, intrebat daca e multumit de rezultatele Presedintiei romane a Consiliului UE, ca tara noastra a incheiat un numar foarte mare de dosare, lucru care arata ca avem oameni foarte buni la Bruxelles. „Rezultatele pe care le-am obtinut sunt foarte bune. Toata lumea…