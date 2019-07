Viorica Dancila a declarat ca orice pas greșit va fi decontat de partid.

”In CEx colegii au propus adoptarea unei rezoluții care sa cuprinda un aspect important pentru partidul nostru, anume faptul ca intrand in logica campaniei electroale este important ca opiniile noastre, fie ca ne plac sau nu, in democrație trebuie sa iși exprime fiecare opinia, dar sa fie exprimate in cadrul forurilor statutare, iar cei care vor ieși in spațiul public cu diferite afirmații, opinii care sa lezeze partidul sau candidatul la prezidențiale, sa fie sancționați in CEx", a anunțat Viorica Dancila, la finalul…