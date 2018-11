Stiri pe aceeasi tema

- Domeniul constructiilor va fi declarat "prioritar si de importanta nationala" pentru economia romaneasca, a anuntat, joi, prim-ministrul Viorica Dancila, precizand ca, pentru acest sector, va fi stabilit "un salariu minim brut lunar de 3.000 de lei". La începutul şedinţei…

- Domeniul constructiilor va fi declarat "prioritar si de importanta nationala" pentru economia romaneasca, a anuntat, joi, prim-ministrul Viorica Dancila, precizand ca, pentru acest sector, va fi stabilit "un salariu minim brut lunar de 3.000 de lei". La inceputul sedintei solemne de Guvern…

- La inceputul sedintei solemne de Guvern de la Alba Iulia, premierul a anuntat ca vor fi aprobate prin memorandumuri "doua acorduri in domenii prioritare pentru Romania - constructii si educatie", care vor fi semnate cu sindicatele si patronatele imediat dupa reuniune. "Acordul in domeniul…

- Premierul si ministrii au ajuns in cursul diminetii de joi la Alba Iulia, dupa ce au calatorit cu avionul pana la Sibiu, pentru a participa la o sedinta solemna a Executivului, cu cateva zile inainte de celebrarea unui veac de la Marea Unire. Pana sa inceapa aceasta reuniune solemna, Dancila a vizitat…

- Intrebata la finalul BPN al PSD cand ar putea fi adoptata aceasta HG, premierul a spus: „In niciun caz la 1 noiembrie. Am discutat ieri cu sindicatele si patronatele, vom vedea cand este oportun - 1 decembrie sau 1 ianuarie”. Viorica Dancila crede ca salariul minim diferentiat nu este o masura…

- 'In primul rand ne-am intalnit cu prim-ministrul, cu care am discutat despre posibilitatea de cooperare si investitii in Romania si aici au fost prezentate proiectele lansate de Guvern in parteneriat public-privat. Am discutat de asemenea de o buna cooperare dintre ministere', a precizat Dancila…

- Romania vrea sa asigure o presedintie eficienta a Consiliului UE Viorica Dancila Foto: europarl.europa.eu/meps/ro/95281/Viorica_DANCILA. România îsi doreste sa asigure de la 1 ianuarie o presedintie eficienta si pragmatica…

- 'Avem astazi pe agenda o ordonanta de urgenta care include mai multe masuri necesare imbunatatirii mediului concurential si, implicit, asigurarii unui climat de afaceri competitiv in Romania, care sa acorde sanse egale dezvoltarii afacerilor. Modificarile din legislatie au rolul de a stopa unele…