"Aici va trebui sa luam niste masuri, niste masuri foarte stricte. Si acum am aceasta posibilitate sa iau aceste masuri. In primul rand, vreau sa fac un departament al infrastructurii, al proiectelor de infrastructura sub coordonarea prim-ministrului, in care saptamanal sa vad progresele facute pe fiecare obiectiv in parte. Eu am spus, si i-am spus si ministrului Cuc, sunt atati angajati la CNAIR, eu cred ca daca ar merge pe fiecare investitie, pe fiecare drum si ar sta acolo, 20-30, cu o foaie de parcurs, ce se executa zilnic, am avea mai multe sanse decat daca stam in birou si vrem sa coordonam…