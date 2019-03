Dancila anunta o noua evaluare a activitatii ministrilor

Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul Viorica Dancila a transmis, miercuri, presedintelui Klaus Iohannis propunerile de numire a ministrilor la Dezvoltare Regionala si Transporturi. Potrivit unui comunicat al Guvernului, pentru Minister...

- Senatorul PNL Alina Gorghiu a declarat, dupa ce CCR a admis ca fiind neconstituționala legea privind declasificarea protocoalelor, ca „tot ce înseamna ocult din protocoale trebuie desființat”, adaugând ca daca decizia desecretizarii va trece la Guvern, premierul Dancila „o…

- Pana sa fie prezentat proiectul bugetului pe anul in curs, consilierul premierului Dancila a explicat cum de a lipsit sefa Guvernului din fotografia postata recent de Liviu Dragnea, din care reiesea ca la masa discutiilor subiectul principal era tocmai bugetul pe 2019. “Doamna prim-ministru a participat…

- „Domnule Presedinte, urmare adresei dumneavoastra din 17 ianuarie 2019 privind indeplinirea conditiilor de legalitate in legatura cu propunerile de numire in functia de membru al Guvernului, reiterate prin adresa nr. 5/105/10.01.2019, va transmit urmatoarele: Avand in vedere prevederile art. 85 alin.…

- PSD ii raspunde sefului statului care a cerut Guvernului solutii in cazul recursului compensatoriu, social-democratii afirmand ca premierul a anuntat inca de marti ca va veni cu solutii pentru a repara problemele acestei legi. 'Iohannis nu vrea sa se caute vinovatii pentru efectele negative…

- Purtatorul de cuvant al PNL, Ionel Danca, susține ca Guvernul a comis o eroare in OUG-ul care ar fi trebuit sa scada cu 3,75 contribuțiile sociale pentru cei din sectoctorul construcțiilor. Danca arata ca textul nu are prevederi in acest sens, iar din textul actual se ințelege ca, de fapt, se elimina…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, joi, decretele prin care se constata vacantarea functiilor de membri ai Guvernului prin demisia lui Paul Stanescu, la ministerul Dezvoltarii si Lucian Sova, la ministerul...

- Pana sa inceapa votul asupra motiunii de cenzura, premierul s-a mai adresat o data parlamentarilor aflati in sala la sedinta comuna a Camerei si a Senatului, afirmand cu subiect si precidat ca nu renunta la prerogativele din fruntea Guvernului, oricat i-ar cere Opozitia. “Demisia nu ajuta Romania, arata…