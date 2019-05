Stiri pe aceeasi tema

- „Prin acest proiect acordam persoanelor care au obtinut in perioada 2015-2017 venituri lunare sub nivelul salariului minim brut pe tara sau venituri anuale sub nivelul a 12 salarii minime pe economie sa nu plateasca decat optional asigurari sociale de sanatate Practic, extindem facilitatea aplicata…

- Romanii care in perioada 2015-2017 au obtinut venituri sub nivelul salariului minim brut pe tara vor fi scutiti de la plata obligatorie a contributiei la sanatate (CASS), se arata intr-un proiect de OUG pus in dezbatere publica pe site-ul Ministerului de Finante. Masura vine dupa ce foarte…

- Ministerul Finantelor a anuntat, miercuri, ca, din dispozitia premierului Viorica Dancila, propune trei masuri, printr-un proiect de OUG, care vizeaza scaderea TVA la alimente si reducerea birocratiei in cadrul ANAF. Masurile vizeaza, in primul rand, eliminarea "inechitatilor rezultate de…

- La cererea premierului Viorica Dancila, Ministerul Finantelor a anuntat ca va prelungi termenul de plata a contributiilor de sanatate pentru cei care au primit decizii de impunere pentru perioada 2014 - 2017.

- Prim-ministrul Viorica Dancila a cerut , miercuri, Ministerului Finantelor Publice sa gaseasca urgent solutii care sa extinda facilitatea privind plata optionala a contributiilor sociale de sanatate si in cazul deciziilor de impunere din perioada 2014-2017 transmise persoanelor fizice care au obtinut…

- Nici companiile nu vor fi uitate, chiar daca pentru acestea intregul procesul de emitere a actului normativ dureaza mai mult, scrie antena3.ro. Ministerul inca face analize pentru a vedea care e cea mai buna varianta pentru amnistia persoanelor juridice. Citeste si Viorica Dancila, new look.…

- Guvernul a adoptat miercuri reglementarea coplații in sistemul medical privat, adica a contributiei personale facute de pacienți atunci cand merg in spitalele și clinicile particulare. Bolnavii vor plăti pentru intervenții și analize medicale dacă tariful depășește…

- Coplata serviciilor medicale private se afla pe ordinea de zi a ședinței de Guvern de astazi. Proiectul de Ordonanța de Urgența ce prevede introducerea unei contribuții personale pentru serviciile medicale private se afla, pentru a doua oara, pe ordinea de zi a ședinței de Guvern. Adoptam in ședința…