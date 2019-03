Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul va adopta, in sedinta de vineri, o ordonanta de urgenta cu privire la transportul rutier, a anuntat premierul Viorica Dancila, precizand ca acest act normativ cuprinde toate modificarile necesare stabilite dupa procesul de consultare cu factorii implicati.Miliarde de euro pentru construirea…

- Guvernul va adopta, in sedinta de vineri, o ordonanta de urgenta cu privire la transportul rutier, a anuntat premierul Viorica Dancila, precizand ca acest act normativ cuprinde toate modificarile necesare stabilite dupa procesul de consultare cu factorii implicati. "Un act normativ pe…

- Partidul National Liberal (PNL) ii solicita premierului Viorica Dancila sa convoace Guvernul si sa emita o Ordonanta de Urgenta astfel incat copiii sa beneficieze de la 1 martie de alocatii marite, a declarat, joi, vicepresedintele liberal, deputatul Florin Roman. "PNL ii solicita primului ministru,…

- "Cred ca acele modificari trebuie facute in Guvern, asa cum stiti, vreau sa readuc aminte celor care au memoria putin... sau le joaca feste memoria ca majoritatea actelor normative au fost modificate in Parlament. Dar tinand cont de urgenta, tinand cont ca anumite prevederi se aplica imediat si discutam…

- Frans Timmermans critica, intr-o scrisoare trimisa vineri premierului Viorica Dancila și obținuta de Digi24 , decizia Guvernului de a modifica legile justitiei, din nou, printr-o ordonanta de urgenta. Prim vicepresedintele Comisiei Europene spune ca a fost surprins si chiar dezamagit ca prim-ministrul…

- Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) a anuntat pe site-ul propriu ca proroga termenul pana la care companiile energetice trebuie sa transmita cifra de afaceri pe baza careia se va calcula contributia de 2% stipulata in OUG 114/2018, Instituția nu precizează, însă,…

- Introducerea unei taxe pe active financiare, in realitate o taxa pe credite, ar restrictiona fara indoiala in mod drastic capacitatea sectorului bancar de a-si exercita in continuare rolul fundamental - acela de a finanta proiectele si activitatile tuturor actorilor din economie - si ar avea consecinte…

- Guvernul va emite, in curand, o ordonanța pentru inființarea unei orchestre in cadrul Președinției Consiliului Uniunii Europene preluata de Romania la 1 ianuarie 2019, a anunțat Manuela Harabor, consilier onorific al Executivului la ceremonia de deschidere de la Ateneul Roman, potrivit mediafax.Citește…