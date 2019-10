Dăncilă anunță MĂCEL. Vâlcu: ASTA se va vedea la audierea miniștrilor PNL ”Din declarațiile publice, nu vor fi taiate pensiile și salariile crescute de PSD, creștere nesustenabile in viziunea PNL, in urma cu o luna. In al doilea rand, se aplica legile. Practic, Guvernul Orban vine ca sa aplice programul de guvernare al PSD. Spuneau ca e nenorocire, ca e jaf, dar au declarat ca nu le vor taia. PNL fie aplica programul de guvernare al PSD, fie, daca nu, sa declare ca vor taia pensii și salarii, ca vor stopa PNDL și celelalte programe de investiții. De aia va fi macel in Parlament, la audierile miniștrilor. Sarabanda declarațiilor lui Cițu, Roman și a celorlalți comunicatori… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Viorica Dancila: Daca vom avea un rezultat slab la alegeri dorința lor de anticipate va fi foarte mare, daca vom avea un rezultat bun, nu va mai fi așa. Viorica Dancila: Este important ca presa sa participe la audiere, la noi la fiecare ministru au chemat televizunile, a fost macel. Și noi…

- Premierul demis Viorica Dancila, candidatul PSD la alegerile prezidentiale, a declarat ca in cadrul comisiilor de specialitate din Parlament ministrii propusi de premierul desemnat, Ludovic Orban, vor fi tratati corect, iar cei bine pregatiti vor primi un aviz favorabil. "Noi nu vorbim…

- "Regret ca nu am putut sa duc programul de guvernare la sfarșit. Cel mai mare regret al acestei perioade este ca nu au invațat colegii mei nimic și ca au tradat, in continuare. Cel mai tare imi pare rau ca am crezut in unii oameni și m-au dezamagit, dar mergem mai departe. Nu am crezut intr-o coabitare,…

- Viorica Dancila a declarat ca va face remanierea Guvernului in Parlament dupa moțiunea de cenzura, despre care a spus ca nu va fi adoptata joi de Parlament. Premierul a adaugat ca nu știe ce va face Klaus Iohannis privind numirea miniștrilor interimari, chiar daca exista decizia CCR. Intrebata daca…

- Așa cum STIRIPESURSE.RO a remarcat, in minuta CCR de constatare a conflictului constituțional intre președinte și premier, nu se precizeaza absolut nimic despre o eventuala prezența a cabinetului condus de Viorica Dancila pentru un vot de validare in Parlament.Victor Ciutacu adreseaza intrebarea…

- CCR arata ca, intr-un comunicat de presa, ca președintele Klaus Iohannis trebuie sa emita de indata decretele de revocare a miniștrilor, precum și pe cele de numire a miniștrilor interimari. Șeful statului trebuie sa raspunda, de indata, in scris și motivat, legat de refuzul propunerilor.Insa,…

- Primarul PSD al Capitalei Gabriela Firea susține ca liderul Pro România Victor Ponta este un ”om responsabil” și nu dorește ca România sa intre într-o criza. Firea considera ca se pot gasi soluții pentru guvernare și printre adversarii politici ai social-democraților. "Eu…

- Actorul Florin Calinescu a revenit in politica. Dupa o experiența eșuata acum zece ani in PNL, omul de televiziune a devenit președintele Partidului Verde, pe care vrea sa-l duca in Parlament, fara sa se alieze cu nici o alta formațiune. Intr-un interviu la RFI, cunoscutul actor de teatru și film Florin…