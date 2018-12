Stiri pe aceeasi tema

- Viorica Dancila neaga ca ordonanța ce prevede masuri fiscale și "taxa pe lacomie" are ca scop colectarea de fonduri pentru acoperirea pensiilor și salariilor, iar legat de resursele naturale, premierul anunța legi care vor viza domenii precum minele sau exploatarea apelor minerale.Citește…

- Jurnalistul Radu Tudor analizeaza solicitarea facuta de președintele Klaus Iohannis catre premierul Viorica Dancila. Dupa ce a decis sa participe la toate ședințele de guvern, Iohannis a cerut ca...

- Presedintele USR, Dan Barna, a declarat vineri, la finalul unei intalniri la Palatul Victoria cu premierul Viorica Dancila si cu ministrul Justitiei, Tudorel Toader, ca cei doi oficiali guvernamentali i-au dat asigurari ca "nu intentioneaza si nu...

- "In sedinta de astazi, vom adopta masuri prin care ne onoram eroii veterani de razboi, contribuim la bunastarea cetatenilor si generatiei tinere. Avem pe ordinea de zi un act normativ cu valoare reparatorie pentru o categorie de persoane carora societatea le datoreaza recunostinta, iar statul are…

- PNL "someaza" premierul Viorica Dancila sa il demita din funcția de ministru al Finanțelor pe Eugen Teodorovici și sa se "delimiteze public de propunerea acestuia de introducere a unui permis de munca cu timp limitat in Uniunea Europeana."

- Curtea Constitutionala a României(CCR) judeca astazi sesizarea premierului Viorica Dancila în legatura cu un conflict de natura constitutionala între Parlament si Înalta Curte de Casatie si Justitie, pe tema constituirii

- Ministrul de Externe Teodor Melescanu a declarat, vineri, ca premierul Viorica Dancila va face saptamana viitoare o deplasare in Turcia si tarile Golfului. "Va fi o deplasare de o saptamana, este o deplasare in Turcia, care va fi luni, marti si miercuri va fi Dubai si Abu Dhabi in Emiratele…

- Printre alte aspecte pe care le-a trecut in revista la inceputul sedintei de miercuri a Cabinetului pe care il conduce, Viorica Dancila a facut si un anunt de interes pentru cadrele didactice. Si anume a promis o suplimentare a posturilor din sistemul educational, atat in Bucuresti, cat si in 11 judete.…