Recent aleasa conducere a social-democraților a discutat, luni, cu echipa de la varful ALDE. Una dintre temele avute in vedere a reprezentat-o proiectul ce vizeaza schimbarile ce se doresc a fi aduse primei legi in stat. Cu referire la revizuirea Constituției, Viorica Dancila a menționat ca in cursul acestei zile “va fi depusa o inițiativa din partea […]