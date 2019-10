Dăncilă anunță că vrea ca Guvernul să aprobe rectificarea bugetară și achitarea facturilor pe PNDL Viorica Dancila a anunțat ca vrea ca Guvernul sa aprobe, în ședința de vineri, mai multe hotarâri ale Executivului prin care sa fie aprobata rectificarea bugetara și sa fie achitate facturile din PNDL 1 și PNDL 2, scrie Mediafax. &"Nu putem sa blocam adminstrația locala. Eu aș vrea sa dam hotarâre de Guvern sa achitam și toate facturile din PNDL 1, PNDL 2. Eu m-aș bucura ca mâine sa dau hotarârea de Guvern pentru rectificarea bugetara. Sa dau hotarârea de Guvern pentru achitarea facturilor pe PNDL 1 și PNDL 2, pentru ca mi-e frica de faptul ca urmatorul Guvern… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

