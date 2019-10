Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PNL Ludovic Orban a declarat, luni, pentru Mediafax, ca moțiunea de cenzura va fi depusa "cel mai probabil marți". Intrebat cate semnaturi mai are in acest moment moțiunea, Ludovic Orban a raspuns: "La data depunerii moțiunii vor fi peste 237 de semnaturi". Saptamana trecuta, liderul PNL…

- Liderul PNL, Ludovic Orbvan anunta ca motiunea de cenzura urmeaza sa fie depusa in perioada urmatoare. Potrivit unor surse parlamentare, aceasta va fi depusa pe 30 sepitembrie, lunea viitoare. Liberalii spun ca, daca ALDE va sustine demersul si va vota motiunea, Guvernul Dancila va pica. "Motiunea de…

- "Trebuie ca opozitia sa arate numarul de voturi pe motiune si daca gandim logic, motiunea de cenzura sau demisia primului ministru sunt instrumentele prin care acest Guvern este dat jos. Chiar daca merg eu in Parlament cu remanierea si nu obtin numarul de voturi necesare, Guvernul ramane in forma…

- Presedintele Pro Romania Victor Ponta a afirmat luni ca daca premierul Viorica Dancila nu vine in Parlament cu un guvern restructurat, atunci partidul sau va vota in favoarea motiunii de cenzura. Tot miercuri insa, CCR urmeaza sa se pronunte pe sesizarea lansata de Viorica Dancila la adresa presedintelui…

- Calin Popescu Tariceanu a afirmat ca exista posibilitatea ca, inainte ca opoziția sa depuna moțiunea, premierul Viorica Dancila sa vina in Parlament pentru a cere un vot de incredere. „Daca nu avem un vot de incredere, evident ca atunci Guvernul va cadea prin moțiune de cenzura. Pot sa va…

- Premierul Viorica Dancila, a afirmat duminica, la Mamaia, ca are credinta ca motiunea de cenzura impotriva Guvernului nu va trece pentru ca in Parlament sunt “oameni de buna credinta”. In plus, nu exista alternativa, a spus premierul potrivit Agerpres. “Legat de cedarea guvernarii, nu o sa plecam…

- Viorica Dancila a declarat, sambata, intr-o conferinta de presa sustinuta dupa sedinta Comitetului Executiv de la Mamaia, ca, daca remanierea nu trece prin Parlament, acest lucru nu presupune schimbarea Executivului. "Daca nu trece remanierea, ramane Guvernul in forma veche. Acest lucru nu…

- Viorica Dancila a spus, vineri, 30 august, la Constanța, ca nu iși va da demisia de la conducerea Executivului. „Vom merge in Parlament. Vom merge cu o formula de Guvern. Daca acea formula va cadea, Guvernul nu va cadea, avem rabdare, suntem oameni calmi, echilibrați, poate obținem consens",…