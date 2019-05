Dăncilă anunţă că şedinţa comună de Guvern România-Israel va avea loc curând „Am avut o discutie telefonica cu domnul prim-ministru Netanyahu. L-am felicitat si am vb de aceasta sedinta comuna de Guvern. Se va realiza aceasta sedinta comuna de Guvern. Ne va sprijini si domnul ambasador. E o sedinta importanta pentru noi, e o sedinta care leaga si mai mult statele noastre, care ne ajuta sa imbunatatim relatiile bilaterale economice si comerciale. As putea spune ca este o sedinta in care se intalnesc prietenii. Deci aceasta sedinta va avea loc (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Șeful departamentului de politici bugetare din PSD, Cristian Socol, a transmis, miercuri, pe pagina sa de socializare, atingerea unor borne istorice precum cea mai buna situație pe piața muncii de dupa 1990, un nivel minim in ultimii 28 de ani in ceea ce privește șomajul, atingerea unui nivel maxim…

- Viorica Dancila a precizat ca premierul Netanyahu i-a confirmat ca ședința comuna de guvern dintre cele doua state va avea loc. Mai mult, va fi primul eveniment dupa formarea noului guvern din Israel. „Am avut o discuție telefonica cu domnul Netanyahu. L-am felicitat și am discutat despre…

- Viorica Dancila a participat, luni seara, alaturi de Liviu Dragnea, la o ședința a coaliției, in care s-a discutat despre situația remanierii și o posibila restructurare guvernamentala. Șerban Nicolae, liderul senatorilor PSD, a declarat, la emisiunea lui Victor Ciutacu, de la Romania TV, ce s-a…

- Premierul Viorica Dancila, a avut, marți, o convorbire telefonica cu prim-ministrul Israelului, Benjamin Netanyahu . Premierul roman l-a felicitat pe omologul sau pentru rezultatele obținute la alegerile din 9 aprilie 2019. ”Cei doi inalți oficiali au discutat despre relațiile foarte bune dintre cele…

- Camera Deputatilor si Senatul se reunesc, miercuri, in sedinta comuna pentru a reexamina, la cererea presedintelui Klaus Iohannis, Legea bugetului de stat pe anul 2019. Seful statului considera ca alocarea resurselor bugetare este, pe de o parte, fundamentata pe o prognoza nerealista, iar pe de alta…

- „Am constatat ieri, pentru a nu știu cata oara, ca președintele Iohannis nu are nicio limita! Am avut senzația ca ne-am intors in timp, in anul 2013, cand un alt președinte promulga doar bugetul asigurarilor sociale de stat cu aceleași minciuni. Președintele Romaniei ii dezinformeaza din nou pe romani,…

- Reprezentantii companiilor Uber si Taxify solicita Guvernului sa amane o potentiala ordonanta de urgenta privind modificarea Legii taximetriei, pana cand va exista si in Romania un cadru de reglementare pentru noile servicii de transport alternativ, cadru similar altor tari membre ale Uniunii Europene,…

- Ministrul interimar al Transporturilor din Romania, Rovana Plumb, a discutat marti cu omologul sau bulgar, Rossen Jeliazkov, despre doua proiecte prioritare pentru relatiile bilaterale, respectiv asigurarea conditiilor minime de navigatie pentru desfasurarea acesteia in siguranta pe toata perioada…