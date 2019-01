Dancila anunta ca Romania va trece la euro in 2024, cu doi ani mai tarziu decat Bulgaria

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a anuntat, miercuri, ca Guvernul isi asuma adoptarea monedei euro de catre Romania pana in 2024. Executivul va transmite Comisiei Europene, in perioada urmatoare, documentele privind planul national de adoptare a monedei si raportul de fundamentare al acestuia.

- Pregatirile Bulgariei pentru a se alatura zonei euro sunt in grafic, iar statul balcanic ar putea adopta euro inca din ianuarie 2022, a afirmat, luni, ministrul de Finante, Vladislav Goranov, transmite Reuters. În luna iulie a anului trecut, Bulgaria a depus cerere pentru a intra în ERM…

- Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, contrazice expertii Comisiei Europene care au revizuit in scadere estimarile referitoare la cresterea economiei Romaniei in 2018. Teodorovici spune ca Guvernul ia in calcul estimarile transmise de CE sau FMI, insa cresterea economica din acest an va…