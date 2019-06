Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a declarat, sambata, la congresul PSD, ca se angajeaza ca in actuala guvernare sa fie construita "o autostrada cap-coada" si nu va mai tolera niciun fel de intarziere in acest sens. "Guvernarea nu a fost perfecta, dar a fost eficienta. Avem motive sa fim mandri de ce am realizat.…

- Ea a fost întrebata daca îsi mentine declaratia de anul trecut privind demiterea lui Narcis Neaga daca nu se construiesc 100 de kilometri de autostrada. "Iau în calcul si acum acest lucru (n.r. demiterea lui Neaga)", a spus Dancila, duminica, la Antena 3. Premierul…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat, duminica, la Antena 3, ca ia in calcul demizerea sefului CNAIR, Narcis Neaga, dupa ce anul trecut i-a dat ca tinta constructia a 100 de kilometri de autostrada, dar s-au finalizat doar 60 de kilometri. "Iau in calcul acest lucru", a spus premierul Dancila, intrebata…

- Premierul Viorica Dancila a vorbit intr-o conferinta de presa, care a avut loc marti, 21 mai, la Primaria Frasin, judetul Suceava, despre autostrada de un metru, construita de antreprenorul Stefan Mandachi in semn de protest fata de lipsa infrastructurii moderne din tara noastra.

- Premierul Viorica Dancila a vorbit intr-o conferinta de presa, care a avut loc marti, 21 mai, la Primaria Frasin, judetul Suceava, despre autostrada de un metru, construita de antreprenorul Stefan Mandachi in semn de protest fata de lipsa infrastructurii moderne din tara noastra.

- Premierul Viorica Dancila a participat, luni, 20 mai, la Rasnov, la semnarea contractului de finantare pentru autostrada Brasov-Comarnic, prilej cu care a mentionat ca se bucura ca lucrarea va fi realizata de un constructor roman si ca spera ca in acest caz sa fie respectate termenele. Contractul a…

- Ministrul transporturilor, Razvan Cuc, anunta ca peste doua saptamani vor incepe lucrarile la mult asteptata autostrada Craiova - Pitesti, promisa de ani de zile de cei aflati la guvernare si transformata, intre timp, in drum expres.

- Razvan Cuc a dat asigurari ca lucrarile la primele doua tronsoane vor fi gata chiar mai devreme decat termenul prevazut initial in contractul cu constructorul, adica 3 ani. Razvan Cuc, ministrul transporturilor: „La Balș, am venit puțin mai tarziu, n-am prins traficul. Dar o sa vedeți in doua saptamani…