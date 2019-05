Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a declarat miercuri, la Bacau, ca in sedinta Guvernului de joi va fi adoptat un act normativ prin care autorizatia de constructie va fi eliminata din documentatia ce trebuie depusa...

- ''Maine (joi - n.r.) avem sedinta de guvern, o sedinta in care avem de adoptat o serie de acte normative care se pliaza pe solicitarile pe care le-am avut in cadrul deplasarilor noastre in teritoriu. Un exemplu este legat de Fondul de Dezvoltare si Investitii care permite comunitatilor locale sa…

- Iata postarea liderului PSD: ”Fondul de Dezvoltare si Investitii și-a aratat utilitatea inca din prima saptamana de funcționare. In doar 6 zile s-au depus 310 proiecte in valoare de peste 2,5 miliarde de lei. Cele mai multe solicitari fac referire la infrastructura de transport, apa si canalizare, retele…

- Primaria municipiului Ramnicu Valcea a depus la Comisia Nationala de Strategie si Prognoza din Bucuresti proiectul ”Lucrari de intretinere si reparatii curente a infrastructurii rutiere din municipiul Ramnicu Valcea” in vederea finantarii din Fondul de Dezvoltare si Investitii in cadrul ...

- Senatorul PNL Florin Citu il acuza pe Liviu Dragnea ca minte cand spune ca, prin intermediul Fondului de Dezvoltare si Investitii, sunt puse la dispozitia primarilor 10 miliarde de euro. Citu sustine ca, in realitate, suma pe care o are la dispozitie FDI este de 63 milioane de euro, adica…

- Incepand de joi, Primariile și universitațile pot depune ​proiecte de dezvoltare pentru finantare din Fondul de Dezvoltare si Investitii. Comisia Nationala de Strategie si Prognoza anunta deschiderea sesiunii 2019 pentru depunerea Formularelor de solicitare pentru finantare din Fondul de Dezvoltare…

