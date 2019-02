Stiri pe aceeasi tema

- Viorica Dancila a declarat ca in bugetul, care va fi adoptat de Guvern in ședința de vineri, au fost alocați bani pentru dotarea fiecarei sali de școala, pentru elevii de clasa a V-a pana la a XII-a, cu table electronice interactive. Premierul a vorbit și despre investițiile in sanatate.„In…

- Liderul UDMR, Kelemen Hunor, considera ca forma actuala a proiectului de buget pe 2019 are probleme serioase, mai ales în zona administratiei locale. El susține ca va avea o discutie cu premierul Viorica Dancila, dupa care va anunta daca îl va sustine sau nu.Kelemen Hunor a declarat,…

- Primarii de municipii, reuniti in Asociatia Municipiilor din Romania, au anuntat, miercuri, ca nu au primit niciun raspuns din partea Ministerului Finantelor pe solicitarea ca administratia locala sa primeasca o treime din bugetul national prin urmare merg la Guvern sa discute cu premierul.

- Presedintele Comsiei Europene, Jean Claude Juncker, a ajuns la Palatul Victoria, unde a fost întâmpinat de premierul Viorica Dancila. Dupa întrevederea dintre cei doi urmeaza o conferinta de presa comuna.

- Prim-ministrul Viorica Dancila va participa, sambata, la Belgrad, la reuniunea la nivel inalt in format cvadrilateral Romania-Bulgaria- Serbia- Grecia. Potrivit programului anuntat de Executiv, dupa sosirea la sediul presedintiei Serbiei, unde cei trei premieri vor fi intampinati de catre presedintele…

- Președintele Klaus Iohannis i-a trimis o scrisoare premierului Viorica Dancila prin care ii cere sa introduca pe ordinea de zi punctul privitor la protejarea drepturilor și intereselor cetațenilor romani aflați in Marea Britanie. Astfel, președintele va avea motiv sa mearga la ședința de Guvern. Președintele…

- Presedintele Klaus Iohannis a calificat miercuri drept "o varianta interesanta" propunerea USR de a participa la fiecare sedinta de Guvern din luna decembrie. "Da, e o varianta interesanta", a spus Iohannis,...

- „Romania e in grafic pentru preluarea presedintiei Consiliului UE si orice declaratie care aduce o urma de indoiala face rau Romaniei. Suntem in linie dreapta, am nominalizat o persoana cu experienta, va fi sprijinita de multi experti si care poate conduce la o presedintie de succes pentru Romania.…