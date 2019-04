Dancila anunta ca decizia in cazul lui Toader se ia in CEx: o sa imi spun si eu parerea

Stiri pe aceeasi tema

- Viorica Dancila a declarat, luni, ca va lua o decizie cu privire la demiterea ministrului Justiției dupa ce va asculta parerea colegilor in ședința Comitetului Executiv al PSD. Premierul a precizat ca va prezenta social-democraților evaluarea sa in legatura cu Tudorel Toader.„O decizie o voi lua in…

- In aproximativ o ora ar trebui sa incepa, la sediul Ministerului Justitiei, interviurile din cadrul procedurii in urma careia se vor desemna candidatii in numele Romaniei la functia de procuror european. Cei cinci aspiranti la aceasta postura vor ajunge pentru a da acest interviu in fata unei comisii…

- Rasturnare de situație in cazul jurnaliștilor Pro Tv și Realitatea Tv, Ovidiu Oanța și Ionela Arcanu! Din dispoziția premierului Viorica Dancila, ministrul Tudorel Toader a revenit asupra deciziei privind retragerea acreditarilor jurnaliștilor Ovidiu Oanța și Ionela Arcanu pe Justiție, susțin surse…

- Tudorel Toader a iesit in fata presei cu referiri la activitatea sa la varful Ministerului Justitiei (MJ). Pana sa ajunga sa prezinte ce contine raportul cu aspecte ce tin de activitatea sa la conducerea Ministerului Justitiei, Tudorel Toader a anuntat ca documentul are nu mai putin de 85 de pagini.…

- Inceputul de saptamana se anunta plin pentru oficialul aflat in fruntea Ministerului Justitiei. In prima faza, Tudorel Toader va face public bilantul mandatului sau, dupa ce au trecut doi ani de cand ocupa functia de ministru al Justitiei. Din cate a anuntat sambata seara, pe Facebook, raportul de activitate…

- Pana sa ajunga sa discute din nou cu prim-ministrul Dancila, de aceasta data urmand sa prezinte si eventuale solutii in cazul recursului compensatoriu, in baza unei analize cerute de catre sefa Guvernului saptamana trecuta, la prima intrevedere pe acest subiect, Tudorel Toader a facut cateva scurte…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a anunțat ca se va intalni in cursul zilei de luni cu premierul Viorica Dancila, pentru a discuta pe tema recursului compensatoriu, si anume ce modificari se pot aduce legii, in urma recidivelor unor detinuti liberati in ultima perioada. ”Am primit multe intrebari…