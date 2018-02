Dăncilă: Anunţ important despre paşapoartele simple electronice Premierul Viorica Dancila a anuntat, joi, ca va fi extinsa perioada de valabilitate a pasapoartelor simple electronice, mentionand ca aceasta va fi de 10 ani, fata de 5 ani cum este in prezent, in cazul persoanelor care au implinit varsta de 25 de ani. 'Pe ordinea de zi avem si un punct referitor la extinderea perioadei de valabilitate a pasapoartelor si conditiile de emitere a acestora. Pentru ca dorim sa eliminam cozile de la pasapoarte vom extinde astazi termenele de valabilitate a pasapoartelor prin mai multe modificari si completari aduse Legii 248/2005 privind regimul liberei circulatii… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

- Premierul Viorica Dancila a vorbit in prima parte a discursului de la inceputul ședinței de guvern despre vizita sa la Bruxelles, apoi a detaliat punctele de discuții de pe agenda ședinței de Guvern.

- Valabilitatea pașapoartelor simple, electronice va fi extinsa la 10 ani, fața de 5 ani, cat este in prezent pentru persoanele care au implinit 25 de ani. Anunțul a fost facut, joi, in ședința de Guvern, de catre premierul Viorica Dancila. Ea a precizat ca pentru persoanele intre 12 și 25 de ani, valabilitatea…

