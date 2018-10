Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a declarat, joi, in debutul sedintei de Guvern, ca Executivul va acorda, pentru programul Start-Up Nation, resurse bugetare de doua miliarde de lei necesare finantarii nerambursabile pentru 10.000 de firme.

- Premierul Viorica Dancila a propus, dupa ce a vizitat platforma nucleara Mioveni la Institutul de Cercetari Nucleare (RATEN ICN), o intalnire interministeriala la Guvern pentru gasirea unor solutii privind finantarea Programului de cercetare national si a proiectului ALFRED, anunta Executivul.

- Premierul Viorica Dancila sustine ca intre Guvern si presedintele Klaus Iohannis nu este un razboi si ca ea este adepta consensului. De asemenea, Dancila a sustinut ca Executivul trebuia sa adopte proiectul de rectificare pentru ca oamenii nu mai puteau astepta.

- Premierul Viorica Dancila a declarat, vineri, ca nu poate spune ca exista un razboi intre presedintele Klaus Iohannis si Guvern, precizand ca Executivul a fost nevoit sa adopte rectificarea bugetara "pentru ca nu puteau oamenii sa astepte sa mai treaca timpul".

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a anuntat, miercuri, ca Guvernul a adoptat rectificarea bugetara. Teodorovici a mai spus ca, avand in vedere ca premierul Viorica Dancila se va afla joi in vizita in Spania, la intalnirea de la Cotroceni cu presedintele Klaus Iohannis vor merge el si ministrul…

- Premierul Viorica Dancila a declarat joi ca Executivul a avut si are in atentie situatia din intreaga tara, iar sprijinul pe care l-a acordat si il acorda comunitatilor afectate de efectele ploilor abundente din ultima perioada nu tine cont de optiunile politice. "Asa cum am anuntat inca…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat ca Executivul va adopta o OUG prin care asistentii care se ocupa de persoanele cu handicap vor primi o alocatie lunara de 600 de lei pentru ingrijirea unui adult cu grad de handicap accentuat, si 750 de lei, pentru ingrijirea unui adult cu handicap grav.