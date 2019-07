Dăncilă, anunţ despre remaniere: Am făcut evaluarea pe opt ministere "S-a lucrat la evaluarea ministrilor in aceasta saptamana. Nu am terminat aceasta evaluare. Luni, in Comitetul Executiv National, vom vorbi despre o remaniere. Am facut evaluarea pe opt ministere. Dupa ce o sa prezint aceasta evaluare in CEx, vom hotari impreuna ce ministri sunt remaniati si ce ministri nu sunt, bineinteles la propunerea primului ministru", a precizat Dancila. Premierul nu a spus care sunt ministri vizati de remaniere si nici numarul acestora, precizand ca decizia va fi una politica. "Voi continua evaluarea, nu pot sa va dau acum un numar de ministere, poate sunt… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

