Dancila, anunt despre adoptarea monedei euro: “ne asumam…”

- Guvernul isi asuma obiectivul de adoptare a monedei euro de catre Romania in anul 2024, a declarat prim-ministrul Viorica Dancila. "Vom discuta astăzi şi despre documentele necesare pentru pregătirea trecerii României la moneda unică europeană, elaborate în cadrul…

- Marti, ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a anuntat un proiect de OUG care cuprinde un set de masuri controversate. Potrivit uneia dintre masuri, participantii la fondurile de pensii administrate privat din Pilonul II se vor putea retrage inainte de termen pe baza de cerere, incepand de anul…

- Membrii Comisiei de fundamentare a Planului national de adoptare a monedei euro au aprobat marti, cu "majoritate covarsitoare", ca "obiectiv realist" pentru adoptarea monedei euro de catre Romania "orizontul de timp 2024-2026", in cadrul unei reuniuni desfasurate la Palatul Victoria, in prezenta…

- Raportul de fundamentare al Planului national de adoptare a monedei euro și Planul national de adoptare a monedei euro sunt rezultatul consultarilor cu reprezentanti ai partidelor politice parlamentare, guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, conducerea Academiei Romane, consilieri…

- Ca replica la recentele declaratii ale presedintelui, facute dupa ce in prima faza Viorica Dancila se adresase Curtii Constitutionale, acuzand amanarea in luarea unei decizii cu privire la propunerile de ministri trimise la Cotroceni, formatiunea lui Liviu Dragnea – in cadrul careia premierul ocupa…