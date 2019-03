Dancila, antrenata de la Bruxelles!

Stiri pe aceeasi tema

- "Eu am vazut analiza domnului Meleșcanu. Nu mi s-a parut cand am primit-o ca e o analiza care sa indice o varianta. E o analiza buna, dar nu are finalitatea pe care mi-o doream și nu ma refer intr-un sens sau altul. Subiectul mutarii Ambasadei este un subiect care trebuie finalizat la nivelul decidenților.…

- Italia si China vor semna in aceasta saptamana un memorandum privind cooperarea sub egida programului chinez de expansiune economica Belt and Road Initiative (BRI, sau „Drumul Matasii”). Premierul italian Giuseppe Conte s-a grabit sa spuna, miercuri, ca prevederile memorandumului nu ar implica nici…

- Comitetul Executiv National (CEx) al Partidului Social Democrat se reuneste luni, 25 martie, de la ora 12.30. La finalul sedintei, social democratii vor publica lista cu candidatii la alegerile europarlamentare din luna mai.

- Premierul Viorica Dancila a anuntat, ieri, la Conferinta Comitetului Americano-Israelian pentru Politici Publice (AIPAC), ca Guvernul Romaniei va lua decizia mutarii ambasadei Romaniei de la Tel Aviv la Ierusalim, dupa finalizarea analizei de catre „toti actorii constitutionali si in deplin consens“.…

- Dupa cum stim Donald Trump a decis mutarea ambasadei SUA la Ierusalim. Acest pas ne-a impresionat pe mine, Guvernul meu si poporul roman. Mutarea ambasadei americane e emblematica. Guvernul Romaniei a lansat un proces de evaluare a oportunitatii mutarii ambasadei Romaniei de la Tel Aviv la Ierusalim.…

- Am trait sa o vedem si pe asta! Mai multi membri ai actualului Guvern, dintre care si unii de-abia intrati in Cabinetul Dancila au ajuns sa apese toate butoanele aflate la indemana si sa apese toate parghiile subterane aflate la dispozitia ”camarilelor” personale pentru intocmirea listei Partidului…

- Prima sedinta de Guvern cu cei doi noi ministri la Dezvoltare si Transporturi a fost si cea in care premierul a criticat demersul facut, recent, de catre liderul de la Cotroceni, care a ales sa conteste proiectul de buget la Curtea Constitutionala. “Constat ca domnul presedinte face tot posibilul sa…

- La o zi de cand, ministrul Justitiei facea referiri in fata presei -inainte sa aiba o discutie cu premierul Dancila si, ulterior, sa plece la Bruxelles, – la o eventuala oronanta de urgenta privind contestatia in anulare, presedintele a facut primele referiri la declaratiile lui Tudorel Toader. “Nu…