Premierul Viorica Dancila a declarat, marti, ca este nevoie de o abordare pragmatica in a reglementa disfunctionalitatile evidentiate in urma cazului de la Caracal si si-a manifestat "toata disponibilitatea" de a chema Parlamentul intr-o sesiune extraordinara si pentru a da o ordonanta de urgenta care sa reglementeze aceste deficiente in functionare, fie ca e vorba de MAI sau alte entitati. "Avem datoria morala sa-i pedepsim pe cei vinovati, dar avem si responsabilitatea in a reglementa lucrurile pentru a nu mai avea loc in Romania astfel de evenimente. Am spus ca am cerut in fiecare judet o analiza,…