Premierul Viorica Dancila a anuntat, miercuri, ca i-a cerut ministrului interimar al Afacerilor Interne urgentarea proiectului de lege privind cautarea persoanelor disparute si va solicita Parlamentului procedura de urgenta pentru acesta.



"Astazi am solicitat ministrului de Interne urgentarea promovarii proiectului de lege privind cautarea persoanelor disparute, aflat in avizare in acest moment in cadrul ministerului, si voi solicita Parlamentului procedura de urgenta pentru acest proiect. Am cerut, totodata, Ministerului de Interne si domnului Raed Arafat sa prezinte planul de masuri…