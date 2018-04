Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila le-a cerut ministrilor, miercuri, la inceputul sedintei de Guvern, sa iasa public si sa explice situatia platii salariilor in avans. "Asa cum stiti, am decis sa platim salariile inainte de Paste si Ministerul Finantelor a creat cadrul legal in acest sens. Am vazut…

- Plenul Senatului a adoptat marti propunerea legislativa care prevede prelungirea valabilitatii pasaportului temporar de la cinci la 10 ani in cazul persoanelor cu varsta de peste 25 de ani. „Senatul, in calitate de prima Camera sesizata, a adoptat, astazi, proiectul de modificare legislativa elaborat…

- Executivul a aprobat, joi, hotararea privind acordarea unor ajutoare de urgenta familiilor persoanelor decedate in explozia de la uzina chimica din Kralupy nad Vltavou, Cehia, in valoare totala de 225.000 de lei. "Printr-o hotarare de guvern au fost acordate ajutoare de urgenta pentru…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, joi, la Targoviste, la o investitie apartinand producatorului turc al Arctic, ca impreuna cu membrii guvernului cauta solutii pentru ca Romania sa devina un loc din ce in ce mai atractiv pentru investitiile romanesti si straine.

- Premierul Viorica Dancila a anuntat, miercuri, in deschiderea sedintei de Guvern, ca ii va transmite presedintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, o scrisoare prin care ii va solicita detalii cu privire la solicitarile de informatii adresate Ministerului Justitiei

- Premierul Viorica Dancila a anuntat luni ca in urmatoarea sedinta de Guvern va fi adoptata o noua ordonanta, de aceasta data care sa corecteze „defectiunile” din legea salarizarii legate de indemnizatiile pentru mame si concediile medicale. Dancila a spus ca principalele elemente…

- O statistica intocmita si publicata vineri de Eurostat arata ca Romania sta cum nu se poate mai prost la capitolul risc de saracie in ceea ce-i priveste pe oamenii care au un loc de munca. Potrivit datelor din statistica amintita, Romania ocupa primul loc in randul statelor UE care inregistreaza un…

- Premierul Viorica Dancila a transmis, joi, un mesaj de Ziua Maghiarilor de Pretutindeni, afirmand ca perspectiva asupra istoriei ne arata ca este momentul unei mutari de accent pe lucrurile care ii unesc pe romani si maghiari. Dancila arata, in mesajul dat publicitatii de Guvern, ca Ziua Maghiarilor…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a purtat, marti, 13 martie, o alta serie de discutii cu sindicalistii pe baza regulamentului de sporuri, precizand ca acestea vor ramane plafonate la 30%, dar ca se vor gasi solutii, chiar daca sindicalistii au anuntat ca nu vor renunta la proteste. „Inca negociem,…

- "Inca negociem, avem foarte multe puncte comune, vom continua discutiile dupa ziua de maine, cand avem o dezbatere publica, dar eu cred ca vom gasi solutii astfel incat sa nu ajungem la concluzii extreme - nici sindicatul Sanitas, nici Solidaritatea. Eu cred ca avem multe puncte comune si vom gasi…

- Premierul Viorica Dancila a declarat ca va avea in cursul zilei de luni discutii cu ministrul Justitiei, Tudorel Toader, dar si cu cel de Interne, Carmen Dan, pe tema protestelor anuntate de grefieri, pentru a fi identificate solutii la revendicarile acestora. "Am sa am o discutie astazi…

- Lipsa de imunoglobulina a fost rezolvata Premierul Viorica Dancila a anuntat ca problema lipsei de imunoglobulina a fost rezolvata, precizând totodata ca îsi asuma faptul ca, la începutul sedintei de guvern de miercuri, a rostit gresit denumirea acestei substante. "Important…

- "A gresi e omeneste sau numai cine nu munceste nu greseste. In fiecare zi e o zi foarte plina, sunt multe presiuni. Din dorinta de a explica cat mai multe poate am facut acea greseala. Sunt foarte putini oamenii care nu au gresit niciodata", a afirmat Dancila, citata de News.ro . Premierul a spus…

- Premierul Viorica Dancila a vorbit, miercuri, la inceputul sedintei de Guvern, despre criza de „imunoglobina”, referindu-se la declansarea mecanismului de protectie civila din cauza lipsei totale de imunoglobulina in Romania.

- Premierul Viorica Dancila s a intalnit astazi, la Palatul Victoria, cu reprezentanti ai Asociatiei Nationale a Surzilor din Romania si ai Asociatiei Nationale a Nevazatorilor din Romania, parte din consultarile pe care seful Executivului le are in aceasta perioada cu asociatiile persoanelor cu dizabilitati…

- Dupa gafa impardonabila facuta fața de persoanele afectate de autism, premierul incearca sa „dreaga busuiocul” printr-o serie de masuri care ar trebui sa rezolve problemele pacienților cu autism, cu boli rare, cu sindrom Down și nevazatorii. Premierul Viorica Dancila incearca sa iși repare gafa facuta…

- Premierul Viorica Dancila spune ca le-a solicitat presedintilor Consiliului European, Parlamentului European si Comisiei Europene, cu care s-a intalnit in acesta saptamana la Bruxelles, ca atunci cand vor informatii despre situatia din Romania sa le ia direct de la Guvern si sa o sune pe ea, pentru…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat, joi, ca va fi extinsa perioada de valabilitate a pasapoartelor simple electronice, mentionand ca aceasta va fi de 10 ani, fata de 5 ani cum este in prezent, in cazul persoanelor care au implinit varsta de 25 de ani. 'Pe ordinea de zi avem si un punct referitor…

- Premierul Viorica Dancila a vorbit in prima parte a discursului de la inceputul ședinței de guvern despre vizita sa la Bruxelles, apoi a detaliat punctele de discuții de pe agenda ședinței de Guvern.

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat, miercuri, ca in sedinta de Guvern de joi va fi adoptata o noua ordonanta de urgenta care sa rezolve problemele legate de concediile medicale, inclusiv cele maternale. ”Maine e joi. Actul normativ, maine”, a spus Teodorovici, intrebat daca…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat ieri ca reformarea administratiei este unul dintre principalele trei obiective ale mandatului sau, alaturi de infrastructura si cresterea veniturilor populatiei, anunta Agerpres. Intr-un discurs la Asociatia Comunelor, Viorica Dancila l-a laudat pe Livu Dragnea pentru…

- Premierul Viorica Dancila iși cere scuze public pentru declarația privind persoanele cu autism. Primul ministru spune ca sprijin persoanele cu dizabilitați și ca guvernul pe care il conduce va lua masuri pentru imbunatațirea situației acestora. Premierul Viorica Dancila și-a cerut scuze public pentru…

- UPDATE Premierul Viorica Dancila si-a cerut scuze pentru declaratia de joi seara de la tv. Intr-un comunicat de la Guvern, remis vineri dimineata, se precizeaza ca "prin comparația facuta (premierul - n.r.) nu a dorit sa aduca jigniri persoanelor cu tulburari din spectrul autismului". "Premierul…

- Premierul Viorica Dancila a anunțat, joi, ca doreste o relatie interinstitutionala buna si cooperare privind proiectele importante pentru tara intre Presedintie, Guvern si Parlament, considerand "ca ceea ce se intampla acum in Parlament nu ne face bine", transmite Agerpres.

- Premierul Viorica Dancila afirma ca aprobarea de catre Guvern, in sedinta de joi, a proiectului de lege privind achizitia sistemelor HIMARS si a proiectului de hotarare referitor la corvetele multifunctionale reprezinta pasi importanti in inzestrarea Armatei Romane, informeaza agerpres.ro. "In…

- Premierul Viorica Dancila va avea o discutie, înaintea sedintei de Guvern, cu ministrul Justitiei, Tudorel Toader, caruia i s-a cerut "o declaratie în ceea ce priveste decizia" legata de Directia Nationala Anticoruptie,

- Premierul Viorica Dancila a anuntat joi ca se va introduce obligatia ca firmele de stat si private care au cel putin 50 de salariati sa aiba "in structura de personal un expert in egalitatea de sanse" intre femei si barbati.

- Premierul Viorica Dancila a precizat, joi, inaintea sedintei de Guvern, ca va fi introdusa obligatia persoanelor juridice din sistemul public, dar si din sectorul privat, care au peste 50 de salariati, sa aiba in structura de personal un expert in egalitate de sanse. "Vom introduce obligatia…

- Premierul Viorica Dancila a precizat, la inceputul sedintei de Guvern, ca va fi adoptata o OUG de corectare a Codului Fiscal, astfel ca in cazul contractelor part-time angajatul va plati impozit raportat la venit, iar restul va fi suportat de angajator. In privinta angajatilor scutiti de impozit pana…

- Legea preventiei se refera si la situatii in care persoane fizice incalca reglementari in vigoare. In lista contraventiilor stabilite de Guvern drept situatii in care autoritatile de control pot da intai avertisment si, abia la a doua abatere, amenda se regasesc si cele care ii privesc pe cetateni,…

- Salariile persoanelor cu handicap grav sau accentuat scad din 1 ianuarie cu aproape 7 la suta, din cauza noilor prevederi fiscale din OUG 79/2017. Situația este similara cu cea a specialiștilor IT, despre care s-a tot vorbit in ultima vreme. Mai rau, efectele in cazul persoanelor cu handicap sunt…

- Premierul Viorica Dancila, in direct prin telefon la RTV, la prima sa emisiune televizata de la preluarea mandatului, a anunțat prioritațile noului Guvern, dar și procedura lunara de evaluare a noilor...

- Premierul Viorica Dancila a afirmat ca, pe proiectele importante pentru tara si pentru romani, este necesara "o colaborare" intre presedintele Romaniei, Guvern si Parlament. "Categoric, pe proiecte importante pentru tara, pentru romani, trebuie o colaborare intre presedintele Romaniei,…

- Salariile persoanelor cu handicap grav sau accentuat scad de la 1 ianuarie cu aproape 7%, din cauza noilor prevederi fiscale din OUG 79/2017. Situația este similara cu cea a specialiștilor IT, despre care s-a tot vorbit in ultima vreme.Mai rau, efectele in cazul persoanelor cu handicap sunt…

- Avand in vedere sesizarea transmisa prin e mail catre DGPL de catre un cetatean in data de 22.01.2018, prin care era semnalat faptul ca in municipiul Constanta, zona Inel 2 a fost amplasat un pilon care blocheaza accesul pe un loc de parcare marcat corespunzator si destinat persoanelor cu dizabilitati…

- Premierul Viorica Dancila a renunțat oficial la paza și protecția SPP. Ceilalți miniștri o urmeaza. Decizia nu este una politica, susține liderul PSD, Liviu Dragnea, deși l-a acuzat public pe șeful SPP ca spioneaza miniștrii și ca s-a implicat in luptele interne din partid

- Premierul Viorica Dancila a anuntat miercuri, la inceputul sedintei de Guvern, ca nu vrea sa beneficieze de protectia SPP, informeaza Agerpres.ro. As vrea sa precizez ca am transmis Serviciului de Paza si Protectie inca de luni seara ca nu vreau sa beneficiez de protectie. Inteleg ca toti ministrii…

- Impozitul pe venituri a scazut, atat in cazul persoanelor fizice, cat si in cazul persoanelor juridice, de la 16% la doar 10%, incepand cu 1 ianuarie 2018, conform unui act normativ publicat la finalul anului trecut si care a modificat Codul Fiscal.

- Codul Fiscal care a intrat in vigoare la 1 ianuarie 2018, prevede un impozit pe venituri de 10%, atat in cazul persoanelor fizice, cat si in cazul persoanelor juridice. In intelesul impozitului pe venit, urmatoarele venituri nu sunt impozabile: a) ajutoarele, indemnizatiile si alte forme de sprijin…

- Agentul Eugen Stan avea o activitate "nesemnificativa", dar era protejat de seful sau direct, Rene Emanuel Vornicu, seful Serviciului Supraveghere Rutiera pentru Sectoarele 1, 2 si 6, ceea ce a provocat nemultumiri printre ceilalti politisti, potrivit unui raport al Inspectoratului General al Politiei…

- Cuantumul sprijinului financiar acordat persoanelor cu handicap a fost majorat de la 1 ianuarie 2018, urmand ca a doua majorare sa aiba loc tot anul acesta, de la 1 iulie, potrivit unei Ordonanțe de Guvern intrata in vigoare. Potrivit acestui act normativ, persoanele adulte cu handicap…

- Senatoarea PSD Ecaterina Andronescu a spus, la Adevarul Live, ca Liviu Dragnea nu si-a pierdut autoritatea in partid, intrucat, la sedinta de ieri, a fost sustinut de mai multi lideri PSD. Insa, cu toate acestea, „nimeni nu e vesnic in functie“, atentioneaza Ecaterina Andronescu, care nu e decisa daca…

- Nicoleta Dumitrescu Pentru cei care au in familie persoane cu dizabilitati – fie ca sunt adulti, fie ca sunt copii – noul an a venit si cu vesti bune, legate de bani. Conform unei ordonante de urgenta, care a fost aprobata in luna august anul trecut, din 2018 intra in vigoare prevederea conform careia…