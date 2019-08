Stiri pe aceeasi tema

- Viorica Dancila a declarat, sambata, dupa CEx, ca va depune plangere penala pe numele presedintelui Klaus Iohannis, ca urmare a afirmatiilor acestuia cu privire la faptul ca Guvernul este corupt. Presedintele PSD nu a putut spune care este infratiunea de care s-ar face vinovat presedintele, dar a subliniat…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, sambata, la Mamaia, ca nu a primit nicio decizie de rechemare a ambasadorului Romaniei in SUA George Maior ci doar o informare pe data de 7 sau 8 mai prin poșta militara, pe care a avizat-o, potrivit Mediafax."Ca sa lamurim, nu am primit nicio decizie…

- "Pentru ambasador in Israel, am facut prima propunere, am asteptat o perioada, nu am primit niciun raspuns. Am facut a doua propunere, nu am primit niciun raspuns. Dupa cum stiti, numirea ambasadorilor se face de catre presedinte, se avizeaza de premier si se trimite spre administratia prezidentiala.…

- Premierul Viorica Dancila le-a zis șefilor județeni PSD, in ședința CEX de la Mamaia, ca discuțiile despre restructurarea Guvernului vor avea loc in partid abia dupa ce o sa discute, luni, cu președintele Klaus Iohannis. Sunt mai mulți doritori sa intre in Guvern, dar nu s-a deschis cursa candidaturilor…

- Premierul Viorica Dancila a declarat joi ca nu a primit inca un raspuns de la seful statului la propunerile privind numirea unor noi ministrii la MAI si MAE, precum si pentru functia de vicepremier pentru parteneriate strategice, dar ca nu vede de ce presedintele Klaus Iohannis le-ar respinge. "Nu mi-a…

- Premierul Viorica Dancila este convinsa ca președintele Klaus Iohannis va accepta propunerile PSD și ALDE pentru Ministerul de Interne, Ministerul de Externe și vicepremier.

- Premierul Viorica Dancila a declarat, vineri, inainte de ședința CEx al PSD, ca nu a primit inca un raspuns de la președintele Klaus Iohannis in privința nominalizarilor la funcțiile de miniștri și de vicepremier pentru implementarea parteneriatelor strategice ale Romaniei, conform Mediafax.

- Premierul Viorica Dancila a declarat, joi, dupa sedinta coalitiei de guvernare, ca va avea din nou o discutie cu presedintele Klaus Iohannis in legatura cu ministrii propusi pentru trei portofolii -...