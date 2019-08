Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a reafirmat vineri seara ca nu a primit niciun document legat de rechemarea in tara a ambasadorului Romaniei in SUA, George Maior, asa cum sustine fostul ministru de Externe Teodor...

- DEZASTRUL TAROM ARE UN NUME: RAZVAN CUCAvand in vedere inten ia anun ata de Premierul Viorica Dancila de a renun a la mini triiț ț ț șcare nu au performat, PER i i propune sa ajute la identificarea nerealizarilor.O simpla analiza așProgramului de Guvernare 2017-2020, demonstreaza e ecul Ministrului…

- Premierul Viorica Dancila susține ca este extrem de afectata de presupusele crime de la Caracal „ca femeie, ca mama”. Premierul susține ca a luat 10 masuri urgente pentru a-i pedepsi pe cei care au greșit in acest caz. „S-au implinit deja 5 zile de cand vestea cutremuratoare a intamplarilor din Caracal…

- "In aceasta seara vom vedea primele rezultate oficiale ale anchetei aflate in curs la Caracal, Ministrul Nicolae Moga urmand sa prezinte un raport detaliat al celor intamplate. Astazi a avut loc și prima ședința a comitetului interministerial in cadrul careia s-a stabilit structura raportului…

- Premierul Viorica Dancila reactioneaza la cazul socant de la Caracal, unde o adolescenta a fost rapita si ucisa de un barbat, fara ca politistii sa poata interveni, desi victima a sunat de trei ori la 112. Premierul face apel la presedinte pentru o analiza in cadrul CSAT, in urma catreia sa se stabileasca…

- Premierul Viorica Dancila a anunțat, sambata, la Slobozia, ca realizarea pasajului de la Drajna va fi unul dintre obiectivele pe care le va urmari și ca va analiza propunerea de a acorda bonusuri astfel incat lucrarile sa fie terminate cat mai repede.Citește și: SONDAJ CURS - Clasamentul prezidențiabililor:…

- Premierul Viorica Dancila a sugerat, pentru a nu mai exista suspiciuni la prezidentialele din toamna, sa existe o alternativa la sistemul actual de monitorizare a voturilor, inclusiv numaratoarea paralela. "Exista o comisie parlamentara care va analiza acest lucru. Am vazut ca au aparut multe semne…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, joi, ca pentru alegerile prezidentiale din aceasta toamna trebuie sa existe „o alta alternativa” la sistemul informatic gestionat de STS folosit la europarlamentare si, de asemenea, sa existe o numaratoare paralela, relateaza Agerpres. "Dupa cum stiti, exista o…