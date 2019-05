Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila spune, intrebata daca merge totusi la summit-ul de la Sibiu, ca a avut solicitari de la omologi de-ai sai, dar a declinat reuniunile bilaterale pentru ca nu era oportun sa aiba aceste intalniri in timpul summit-ului.

- Premierul Viorica Dancila viziteaza joi, in ziua summitului european de la Sibiu, doua judete vecine, Alba si Cluj. Dancila a stat in noaptea de miecuri spre joi intr-un hotel de 4 stele din Alba Iulia, in speranta ca, in final, va fi invitata la Sibiu, cel putin la intalnirea liderilor socialisti prezenti…

- Premierul Viorica Dancila spune despre intrevederea PES de la Sibiu, in ziua summit-ului liderilor UE, ca este vorba despre o reuniune normala inaintea unui summit informal, dar ea a preferat sa mearga in teritoriu și sa discute cu oamenii.Premierul Viorica Dancila a fost intrebata, joi, la…

- Premierul Viorica Dancila spune, intrebata daca merge totuși la summit-ul de la Sibiu, ca a avut solicitari de la omologi de-ai sai, dar a declinat reuniunile bilaterale pentru ca nu era oportun sa aiba aceste intalniri in timpul summit-ului.Premierul Viorica Dancila a fost intrebata, joi,…

- Pe 9 mai, la Sibiu, are loc Summitul șefilor de stat sau de guvern din UE, cel mai așteptat eveniment politic european in contextul deținerii de catre Romania a Președinției Consiliului UE, unde liderii europeni vor discuta despre noua agenda a UE pentru 2019-2024. Summitul informal al șefilor de stat…

- Convorbiri intre premierii Romaniei si Muntenegrului Premierii român Viorica Dancila si muntenegrean Dusko Markovici au discutat, astazi, la Palatul Victoria, despre dezvoltarea colaborarii bilaterale, cooperarea în cadrul NATO si sustinerea pe care o acorda România Muntenegrului…

- Premierul Viorica Dancila a declarat miercuri ca functia unei rezerve de aur consistente pastrata in afara tarii nu se mai justifica, iar Romania are cu totul alta situatie economica si pozitie internationala fata de anii 1999 - 2002, cand a fost facut transferul rezervei de aur la Londra. "Romania…

- A fost protest duminica seara in Piata Victoriei din Capitala si in marile orase din tara fata de ordonanta care a modificat legile Justitiei. Manifestantii si-au exprimat sustinerea fata de magistratii nemultumiti, iar mesajul transmis guvernantilor a fost “Abrogati si apoi plecati!”. Cu toate ca…