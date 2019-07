Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, premierul Viorica Dancila, si-a intrerupt programul politic pe care il avea sambata in judetul Bacau si a revenit la Bucuresti, unde ar urma sa aiba loc o sedinta extraordinara a Guvernului pe tema cazului de la Caracal. Presedintele filialei PSD Bacau, Dragos Benea, a declarat pentru…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat vineri seara, ca se va ocupa personal "de toti cei care nu mai au ce cauta in sistem", in urma modului in care s-a actionat in cazul disparitiei fetei din Caracal.

- Premierul Viorica Dancila a declarat, vineri, referitor la cazul adolescentelor disparute din Olt, ca i-a cerut ministrului de Interne sa mearga la fata locului si sa aiba cat mai repede concluziile anchetei. Dancila spune ca vor fi luate ”masuri foarte stricte”, iar cei care au gresit trebuie sa plateasca.…

- Premierul Viorica Dancila a cerut demiterea șefului Poliției Romane, chestorul Ioan Buda, a prefectului județului Olt, Petre-Silviu Neacsu, și a șefului imputernicit al Inspectoratului de Poliție Județean Olt, Voiculescu Cristian, transmite Mediafax.

- Premierul Viorica Dancila a solicitat vineri seara, intr-o interventie telefonica la Antena 3, demisia sefului Politiei Romane, chestorul Ioan Buda, si a prefectului judetului Olt, ca urmare a cazului fetelor rapite si, cel mai probabil, ucise la Caracal.Prim-ministrul a solicitat si stabilirea…

- Premierul Viorica Dancila a cerut o ancheta privind modul in care autoritațile au intervenit in cazul crimelor din Caracal dand asigurari ca cei vinovați vor fi sancționați. Dancila l-a trimis pe ministrul de Interne, Nicoale Moga, la fața locului. ”Crima din Caracal este o drama cumplita, o tragedie…

- Premierul Viorica Dancila a reacționat in scandalul crimei infioratoare de la Caracal, acolo unde cel puțin o tanara a fost macelarita de un mecanic auto. ""Crima din Caracal este o drama cumplita, o...

- Premierul Viorica Dancila reactioneaza la cazul socant de la Caracal, unde o adolescenta a fost rapita si ucisa de un barbat, fara ca politistii sa poata interveni, desi victima a sunat de trei ori la 112. Premierul face apel la presedinte pentru o analiza in cadrul CSAT, in urma catreia sa se stabileasca…