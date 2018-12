Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila apreciaza ca Romania va avea o abordare ambitioasa, dar realista a Presedintiei rotative a Consiliului UE, incercand sa solutioneze cat mai multe din cele 257 de dosare aflate actualmente in lucru. "Eu sunt optimista dupa discutiile de astazi. Sunt convinsa ca…

- Premierul Viorica Dancila a declarat sambata, intr-un interviu la TVR, ca preluarea președinției Consiliului UE este un examen pentru Romania, iar pentru o nota mare e nevoie de consens intre partide, iar unii politicieni sa treaca "dincolo de interesul personal". Premierul a continuat prin a spune…

- Premierul Viorica Dancila a reiterat joi, in ședința de guvern, ca Romania e pregatita pentru preluarea președinției Consiliul UE. Precizarea premierului vine in contextul in care miercuri președintele Klaus Iohannis a spus ca inca se poate o pregatire rezonabila pentru presedintia Consiliului UE.„O…

- Premierul Viorica Dancila a declarat marti ca Romania este pregatita cu privire la preluarea presedintiei Consiliului UE. "Romania e in grafic pentru preluarea presedintiei Consiliului UE si orice declaratie care aduce o urma de indoiala face rau Romaniei. Suntem in linie dreapta, am nominalizat o persoana…

- Inca un atac extrem de dur al președintelui Klaus Iohannis la adresa puterii de la București. Șeful statului a declarat, intr-o intalnire cu primarii, ca "lucrurile au luat-o razna" și crede ca Romania nu e pregatita pentru preluarea președinției Consiliului UE. "Din pacate, necesitatea politica este…

