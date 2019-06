Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila, presedinte interimar al PSD, a afirmat luni seara, intr-un interviu pentru TVR, ca au existat momente in care a regretat ca a acceptat functia de prim-ministru, invocand faptul ca nu...

- Premierul Viorica Dancila, presedinte interimar al PSD, a declarat ca toti oamenii de buna-credinta care doresc sa vina sau sa revina in Partidul Social Democrat "vor fi intotdeauna bineveniti". "V-am spus un lucru, faptul ca vrem sa deschidem larg portile si cei care vor sa vina alaturi de noi vor…

- „E ora 21.00. În spatele meu mai sunt vreo câteva sute de persoane. Am fost atât de aproape și totuși atât de departe... Dupa noua ore de stat în picioare, ma vad îngenuncheata de un sistem dinozauric, greoi și nedispus la actualizarile nevoilor secolului 21”,…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, la Frasin, ca in zona Moldovei se va investi atat in infrastructura, cat si sanatate si se vor prezenta toate obiectivele dupa realizarea lor, pentru ca oamenii s-au s

- Premierul Viorica Dancila i-a criticat, vineri, pe cei care protesteaza in timpul vizitelor sale prin tara, si i-a acuzat ca "sunt usor de cumparat". "In momentul in care ești rau intenționat, in momentul in care ești un om slab, ca in atributul oamenilor slabi este violența verbala și violența fizica,…

- Premierul Viorica Dancila a declarat vineri, in comuna timiseana Giarmata, ca acele persoane care au intampinat-o cu proteste in vizitele din ultimele zile pe care le-a intreprins in mai multe orase transilvanene au acest drept, insa ar fi putut sa o faca in mod civilizat, fara violenta si jigniri.…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, luni, la Craiova, ca ințelege supararea celor care se plang ca nu sunt autostrazi in Romania, dar crede ca problema poate fi rezolvata doar „punand umarul la acțiune, nu facand circ”. Dancila adauga ca guvernele PSD au construit 500 de km de autostrada.Viorica…