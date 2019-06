Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a transmis astazi ca a aprobat trimiterea unui mesaj catre Ambasada SUA pentru a urmari evolutia cazului fetitei de 8 ani luate cu forta din familia asistentilor maternali care au crescut o de la varsta de 1 an. "Am aprobat astazi trimiterea unui mesaj catre Ambasada SUA, cu…

- "Am aprobat astazi trimiterea unui mesaj catre Ambasada SUA, cu dorința de a avea o stransa colaborare in ceea ce privește situația Sorinei. Impreuna cu Marius Budai, Ministrul Muncii, urmarim acomodarea fetiței la noul mediu și vrem sa ne asiguram ca este in siguranța și ca are parte de o buna ingrijire.…

- Ministrul Muncii Marius Budai a declarat sambata, referindu-se la cazul Sorinei, fetita din Mehedinti adoptata de o familie din SUA si luata in mod brutal de autoritati din casa celor la care se afla in plasament, ca a trimis un mesaj ambasadei SUA, cu dorinta de a avea o colaborare si a se asigura…

- Cazul fetitei de 8 ani din Baia de Arama care a fost luata cu ajutorul procurorilor si a politistilor din locuinta asistentilor maternali pentru a fi predata familiei din SUA care a adoptat o a creat o adevarata isterie in mediul online. In aceasta situatie, premierul Viorica Dancila a solicitat efectuarea…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a declarat sambata, la Antena 3, ca in aceasta dimineața premierul Viorica Dancila a aprobat trimiterea unui mesaj pentru ambasada SUA in cazul adopției fetiței din Baia de Arama.„Azi dimineata am vorbit cu doamna premier, am trimis cu acceptul ei un mesaj ambasadei…

- Premierul Viorica Dancila a revenit sambata dimineața cu o postare pe pagina sa oficiala de Facebook in care subliniaza ca persoanele care vor fi gasite vinovate in cazul fetiței de 8 ani din Baia de Arama care a fost luata cu mascații de acasa pentru a fi data spre adopție vor fi sancționate. Premierul…

- Premierul Viorica Dancila a asigurat opinia publica, sambata dimineața, despre cazul fetiței de opt ani, infiata de o familie din SUA și luata cu mascatii vineri din casa in care a fost crescuta de un asistent maternal, din Baia de Arama, județul Mehedinți, ca vor fi sancționați toți care vor fi…

- Ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Marius Budai, a anuntat vineri seara ca a cerut un raport de la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Dolj (DGASPC) in care sa se spuna exact ce s-a intamplat in cazul fetitei din Baia de Arama, adoptate de o familie de romani din SUA,…