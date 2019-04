Stiri pe aceeasi tema

- Aderarea Romaniei la moneda euro reprezinta un adevarat proiect de tara pentru succesul caruia este nevoie de sprijinul intregii societati, a declarat marti premierul Viorica Dancila. "As compara adoptarea de catre Romania a monedei unice europene cu alte proiecte care au schimbat decisiv…

- "Un alt punct important de pe agenda sedintei de astazi este aprobarea memorandumului privind raportul asupra indeplinirii prevederilor programului de guvernare in anul 2018. Este oglinda fidela a rezultatelor muncii noastre de anul trecut. Astfel, in 2018, cresterea economica a Romaniei de 4,1%…

- Romania va trece la moneda euro in anul 2024, dupa cum a promis premierul Viorica Dancila, iar Guvernul spune ca principalul risc pentru consumatori consta in cresterea preturilor pentru produsele de larg consum. Mai exact, in urma conversiei, poate avea loc o rotunjire in sus a preturilor in euro.…

- Reprezentanta Comisiei Europene in Romania anunta ca tara noastra indeplineste doar unul dintre cele patru criterii economice necesare pentru adoptarea monedei euro. Raspunsul vine la anuntul premierului Viorica Dancila, care a spus ca Guvernul isi asuma oficial adoptarea monedei euro in 2024.

