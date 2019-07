Stiri pe aceeasi tema

- 'Completam legislatia privitoare la includerea canalului magistral Siret - Baragan in Programul National de Reabilitare a Infrastructurii principale de irigatii din Romania. Printr-o hotarare pe care o discutam in sedinta de Guvern urmarim reabilitarea si finalizarea unui tronson de 14 km din etapa…

- Viorica Dancila a facut, la sediul MAI, primele declarații dupa ședința CSAT de marți. Premierul susține ca Guvernul are datoria morala de a-i pedepsi pe cei vinovați. ”Ma voi implica personal in efici...

- Președintele Klaus Iohannis a declarat marti la Palatul Cotroceni ca in sedinta CSAT a atentionat-o pe premierul Viorica Dancila ca Guvernul incalca legea in privinta construirii de autostrazi.„In sedinta de azi am aprobat ca proiectul autostrazii Ploiesti - Brasov sa fie declarat obiectiv…

- Noua sedinta de Guvern, programata joi Foto: gov.ro. O noua sedinta de Guvern este programata joi, la Palatul Victoria. Pe ordinea zi se afla, între altele, un proiect de ordonanta de urgenta promovat de Ministerul Energiei. Potrivit unor surse guvernamentale, Guvernul…

- ''Mulțumesc colegilor de partid și partenerilor din alianța de guvernare pentru susținerea aratata astazi. Este inca o dovada clara a unitații formațiunilor care compun acest guvern și a determinarii noastre de a ne continua programul asumat. Colegii din opoziție nu au reușit sa arate decat…

- ”Pana la urma a prevalat punctul de vedere al premierului, organizarea Congresului pentru ca partidul sa aiba conducere legitima și sa ia deciziile care se impun, intre altele, desemnarea candidatului la președinție. Am ințeles ca, cel mai tarziu, pe 11 august, trebuie sa inceapa strangerea de semnaturi…

- Guvernul detine presedintia Consiliului Uniunii Europene, insa premierul Viorica Dancila nu va participa la Summitul de la Sibiu. Motivul: liderii europeni se reunesc in cadrul Consiliului European, o alta institutie, unde Romania e reprezentata de presedintele Klaus Iohannis. Potrivit cutumei diplomatice,…

- Executivul va aproba in sedinta de miercuri o Hotarare de Guvern pentru a sprijini acele persoane care au suferit pagube din cauza intemperiilor din judetul Calarasi, bugetul fiind stabilit la 28.500 de lei, a declarat marti, la Romania TV, ministrul Muncii, Marius Budai, potrivit agerpres.ro.Citește…