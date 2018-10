Dăncilă: Administraţiile locale pot obţine împrumuturi în condiţii avantajoase pentru furnizarea energiei termice Prim-ministrul Viorica Dancila a anuntat, joi, ca autoritatile locale care au nevoie de finantare pentru furnizarea energiei termice in sezonul rece pot obtine imprumuturi in conditii avantajoase din Trezorerie, in limita a 450 de milioane de lei. "Venim in sprijinul autoritatilor locale care au nevoie de finantare pentru furnizarea energiei termice in sezonul rece. In acest sens, administratiile locale pot obtine imprumuturi in conditii avantajoase din Trezorerie, in limita a 450 de milioane de lei. Aceste masuri au in vedere asigurarea unui mediu de afaceri atractiv si raspund, in acelasi timp,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

