- Declaratia unica prin care dispar sapte formulare, printre care si controversatul D600, va fi discutata astazi in Guvern. Noul formular aduce noutati si in privinta platii, respectiv a retinerii la sursa a contributiilor. De exemplu, persoanele care obtin venituri din drepturi de autor…

- Declaratia unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice este o solutie buna, declarat presedintele Consiliului National pentru Intreprinderile Private Mici si Mijlocii din Romania (CNIPMMR), Florin Jianu, intr-o conferinta de presa. Potrivit lui, chiar și…

- Propunerea legislativa care vizeaza modificarea Legii administratiei publice locale si a statutului alesilor locali in scopul eliminarii dificultatilor pe care acestia le intalnesc in practica la validarea sau la desfasurarea sedintelor figureaza pe ordinea de zi a sedintei de miercuri a Senatului.Propunerea…

- Diana-Monica Isaila a fost numita membru al Consiliului de administratie al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate (CNAS), printr-o decizie a premierului Viorica Dancila. Conform deciziei sefei Executivului, Diana-Monica Isaila a fost numita in aceasta calitate in locul lui Petru Armean,…

- Termenul de depunere pentru Declaratia unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice, care va inlocui 7 formulare, inclusiv Declaratia 600, va fi 15 martie, nu 31 martie, cum se anuntase initial. Pentru anul acesta, termenul ramane pe 15 iulie. Ministerul…

- DECLARAȚIA UNICA. Platile anticipate in contul impozitului pe veniturile realizate din activitati economice de persoane fizice vor fi eliminate urmand sa fie instituit un singur termen de plata, potrivit unui proiect de Ordonanta de urgenta privind masuri fiscal-bugetare, publicat de Ministerul Finantelor…

- Alte modificari cuprinse in proiectul de act normativ vizeaza excluderea veniturilor din drepturi de proprietate intelectuala din sfera veniturilor din activitatilor independente, dar si faptul ca optiunea privind redirectionarea a 2% din impozitul anual pe venit catre entitati non-profit poate ramane…

- Ministerul Finantelor a publicat in dezbatere publica proiectul Ordonantei care aduce modificari Codului Fiscal pentru cuprinderea reglementarilor privind depunerea Declaratiei Unice, document care aduce o serie de completari declaratiilor facute pana acum de premierul Viorica Dancila si de ministrul…

- Prim-vicepresedintele Partidului National Liberal (PNL), deputata Raluca Turcan, s-a declarat foarte sceptica privind aplicarea noii declaratii unice, din cauza lipsei de personal si a calificat acest formular unic drept "prima minciuna demascata" a premierului Viorica Dancila. "In privinta…

- Guvernul a decis in ședința de joi sa puna in dezbatere publica Declarația unica privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice. Aceasta va inlocui controversatul formular 600 și alte șase declarații care trebuiau depuse pana acum. Iata cum va arata, potrivit proiectului…

- Guvernul va introduce joi in dezbatere publica o varianta a declaratiei unice, astfel incat contribuabilii care obtin venituri din activitati independente, dobanzi, chirii si alte surse sa depuna un singur formular, in loc de sapte, a anuntat premierul Viorica Dancila. "Am promis încă din…

- Ministerul Finanțelor Publice va lansa, joi, in dezbatere publica, modificarile pregatite in Codul fiscal, privind Declaratia 600, a anuntat premierul Viorica Dancila. „Guvernul va introduce astazi in dezbatere publica varianta declarației, urmand ca cele mai bune propuneri sa fie asumate și incluse…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a anuntat, miercuri, ca perioada in care fermierii pot depune cererile pentru a primi subventiile de la Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (1 martie-15 mai) nu va fi prelungita. "Daca de la 1 martie incepe depunerea cererilor, pe 15 mai…

- Valabilitatea pașapoartelor simple electronice va fi extinsa la 10 ani, fața de 5 in prezent, in cazul persoanelor care au implinit varsta de 25 de ani. Masura este inclusa intr-un proiect de lege aprobat de Guvern, care aduce mai multe modificari și completari Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei…

- In acest dosar, vicepremierul Paul Stanescu s-a prezentat la Inalta Curte de Casatie si Justitie si in 25 ianuarie si in 8 februarie, insa atunci magistratii au amanat dezbaterile din motive de procedura.Vicepremierul spunea atunci ca nu stie care este dosarul pentru care s-a cerut redeschiderea…

- Președintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, a glumit pe seama deselor schimbari de Guvern din Romania. S-a intamplat dupa o intalnire avuta la Bruxelles cu șefa noului Executiv de la București, Viorica Dancila.

- Proiectul de hotarare privind preluarea autobazei RATB Pipera pentru construirea Spitalului Metropolitan se afla din nou pe ordinea de zi a sedintei Consiliului General al Municipiului Bucuresti (CGMB) ce va avea loc saptamana viitoare, dupa ce a fost respins in urma votului la ultima sedinta.

- "Am discutat cu președintele. Am spus ca ce am vazut in spațiul public pentru mine este ingrijorator(...). Am luat masura chemarii ministrului, sa vina cu o situație clara in fața cetațenilor și in fața Parlamentului. Ieșirea domnului Toader a fost dupa plecarea mea de la Cotroceni, este ingrijorator…

- " Este absurd sa marim cu 30% acum!" a protestat presedintele PSD Pitesti, consilierul local Cristian Gentea, in timpul sedintei legislativului pitestean din aceasta dupa amiaza. Dupa cum suna proiectul supus dezbaterii in plen de catre primarul Cornel Ionica, pretul de facturare la populatie pentru…

- „Saptamana viitoare, la Bruxelles, voi avea intalnire cu presedintele Comisiei Europene, domnul Juncker, cu presedintele Consiliului European, domnul Tusk, cu presedintele Parlamentului European, domnul Tajani, si, bineinteles, intalnire cu comisarul european pe politici regionale, doamna Corina Cretu.…

- Guvernul are pe ordinea de zi a sedintei de joi un proiect de lege privind achizitionarea sistemelor HIMARS, precum si o hotarare privind corvetele multifunctionale, premierul Viorica Dancila apreciind ca Romania are obligatia de a-si intensifica eforturile nationale pe dimensiunea de aparare.

- Intalnire de gradul Zero joi intre premierul Viorica Dancila si ministrul Justitiei, Tudorel Toader, adus in regim de urgenta din Japonia de scandalul in care este implicat DNA Prahova, ca urmare a aparitiei in presa a unor intregistrari furnizate de fiul fostului sef la CJ Prahova, Vlad Cosma, condamnat…

- Președintele PSD Liviu Dragnea susține ca premierul Viorica Dancila decide daca Darius Valcov ramane cu funcția de consilier, in contextul in care fostul ministru al Finanețelor a fost condamnat la opt ani de inchisoare cu executare in prima instanța. Dragnea a precizat ca ii pare rau pentru decizia…

- O ordonanta de Guvern starneste revolta in randul personalului de ingrijire din scoli. Recent adoptat, actul normativ aduce sporuri pentru femeile de serviciu din mai multe institutii publice, nu și pentru personalul de intretinere si ingrijire din scoli. Liderii de sindicat de la Buzau se vor adresa…

- Termenul inițial pana la care Declarația 600 ar fi trebuit sa fie depusa era 31 ianuarie. ”In perioada urmatoare, Ministerul Finantelor Publice trebuie sa identifice o solutie permanenta care sa vizeze depunerea unui singur formular de catre cei cu activitati independente, iar plata…

- Petrica-Lucian Foca a fost eliberat din functia de consilier de stat in cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului, printr-o decizie a premierului Viorica Dancila publicata miercuri in Monitorul Oficial, scrie agerpres.ro.Victor Ponta da VINA pe Liviu Dragnea pentru ca scoate mai…

- El a spus ca anunțul il va face premierul Viorica Dancila. UPDATE: Termenul de depunere a Formularului 600 va fi prorogat de la 31 ianuarie la 15 aprilie, a anuntat miercuri premierul Viorica Dancila. Ea a precizat ca, in perioada urmatoarea, va fi identificata 'o solutie permanenta'…

- Așadar, miniștrii care altadata erau insoțiți de SPP, inclusiv la ședințele de guvern, astazi nu mai sunt la Palatul Victoria. Demnitarii aflati in competenta Serviciului de Protectie si Paza (SPP), prin hotarare a Consiliului Suprem de Aparare a Tarii (CSAT), nu pot face obiectul protectiei…

- Guvernul a aprobat miercuri Ordonanta de Urgenta privind amânarea depunerii formularului 600 pâna pe 15 aprilie. Temernul limita privind depunerea Formularului 600 se va proroga pâna la 15 aprilie, iar plata contributiilor pentru cei care obtin venituri…

- Guvernul are pe ordinea de zi de miercuri un proiect de ordonanta de urgenta privind amanarea depunerii Formularului 600, urmand ca, intre timp, sa abroge aceasta masura, dupa ce premierul Viorica Dancila i-a cerut lui Eugen Teodorovici o solutie in acest sens.

- Prima sedinta a Guvernului Dancila. Se discuta OUG privind formularul 600 Prima sedinta a Guvernului condus de Viorica Dancila va avea loc miercuri, cand ar urma sa fie discutata o Ordonanta de Urgenta privind amanarea depunerii formularului 600 pana la sfarsitul lunii martie. In acest interval,…

- Sedinta Cabinetului Dancila este programata de la ora 11.00. Luni seara, dupa ceremonia de depunere a juramantului la Palatul Cotroceni, Viorica Dancila a avut o intalnire la Palatul Victoria cu noii ministri, carora le-a cerut sa ii prezinte lunar un raport privind stadiul implementarii programului…

- Ministrul de Finante Eugen Teodorovici a anuntat, marti, ca Formularul 600 nu mai trebuie depus si ca Guvernul va gasi alte solutii. ”La sedinta de Guvern de maine, va fi discutata o OUG prin care vom amana acest formular pana la final de martie, timp in care vom incerca sa gasim cea mai buna solutie…

- La 25 ianuarie, in orasul Bender, s-a desfasurat sedinta Comisiei Unificate de Control, prezidata de delegatia regiunii transnistrene. Ordinea de zi a cuprins doua subiecte: examinarea unor chestiuni organizatorice, audierea si aprobarea a 4 rapoarte ale Comandamentului Militar Intrunit despre situatia…

- Premierul desemnat Viorica Dancila a prezentat vineri, la finalul sedintei Comitetului National Executiv, lista validata a noului Guvern. Cabinetul Dancila va avea patru vicepremieri - Paul Stanescu (PSD), Ana Birchall (PSD), Gratiela Gavrilescu (ALDE) si Viorel Stefan (PSD) - fara portofoliu.…

- Bucuresti, 26 ian /Agerpres/ - Premierul desemnat Viorica Dancila a anuntat, vineri, ca în noul Guvern vor fi si nume noi, dar si ministri din vechiul Cabinet. "Împreuna cu liderii PSD-ALDE am evaluat propunerile facute pentru viitorii ministri (...) Sunt si nume noi, dar sunt si ministri…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat vineri ca au avut loc consultari privind lista noului Guvern, precizand ca unele propuneri n-au fost acceptate de premierul desemnat Viorica Dancila. "Au fost consultari, au fost propuneri, unele n-au fost acceptate de doamna Dancila. S-ar putea…

- Un nou termen de depunere a Declarației 600 și alte modificari care sa fie operate in cazul acestui formular, precum creșterea plafonului de venituri, sunt variantele discutate astazi de ministrul Finanțelor, Ionuț Mișa, cu liderul PSD, Liviu Dragnea, potrivit unor surse oficiale, citate de Profit.ro.…

- Surse politice afirma ca noul guvern condus de Viorica Dancila va fi format luni, cand vor avea loc și audierile viitorilor miniștri, votul in PArlament dar și investirea. Valeriu Motoc Stirea Cand va fi format și votat noul Guvern a aparut prima data pe Știri online, ultimele știri, presa online, ziar…

- Sedinta Comitetului Executiv National al PSD este convocata, luni, de la ora 16,00, pentru a stabili componenta noului Executiv condus de premierul desemnat Viorica Dancila. Surse politice au precizat pentru AGERPRES ca structura viitorului Cabinet nu va fi modificata. Din viitorul Guvern nu vor mai…

- Ministrul afacerilor interne Carmen Dan este vecina cu Viorica Dancila, propunerea PSD pentru funcția de prim-ministru. Cele doua lidere social-democrate locuiesc in același bloc, din orașul Videle, așa cum a dezvaluit „Evenimentul zilei” in ianuarie 2017.

- Prim-ministrul interimar, Mihai Fifor, a mers marti seara intr-o vizita la Ministerul Afacerilor Interne (MAI), au declarat, pentru AGERPRES, surse oficiale. Intalnirea are loc dupa ce Mihai Fifor a fost desemnat marti premier interimar de catre presedintele Klaus Iohannis, dupa demisia…

- Presedintele Klaus Iohannis l-a numit azi pe ministrul Apararii, Mihai Fifor, in functia de premier interimar, desi PSD l-a propus Paul Stanescu. La aceasta ora, Comitetul Executiv al PSD discuta nominaliza unui alt premier. Potrivit unor surse politice, liderii PSD il vor propune tot pe Mihai Fifor,…

- MAI: Actul, semnat de Ionita in prezenta reprezentantului Directiei Resurse Umane, autentic Ministerul Afacerilor Interne (MAI) face noi precizari in scandalul declansat de cazul politistului suspectat de pedofilie, mentionand ca documentul prin care Catalin Ionita a acceptat sa fie al IGPR este autentic.…

- Premierul Mihai Tudose a declarat, miercuri seara, ca ar fi in stare sa-si dea demisia din Guvern daca unul dintre vicepremierii sai, cu care se stie de aproape 20 de ani, ar fi fortat sa paraseasca, la randul lui, functia pe care o ocupa in cabinet.

- Orice gospodarie din Romania va trebui sa dețina hidranți sau sisteme corespunzatoare pentru cazurile de incendiu, conform unui proiect legislativ inițiat de Ministerul Dezvoltarii. Actul normativ prevede modificarea și completarea Legii nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare…

- Actul normativ prevede modificarea și completarea Legii nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare astfel incat sistemele de alimentare de oriunde din țara sa corespunda normelor de combatere și stingere a incendiilor. Noile masuri vor fi urmarite de primarii din fiecare…

- Executivul are pe ordinea de zi a sedintei de joi amanarea mai multor masuri fiscale care vizeaza plata obligatiilor fiscale in cont unic la Trezorerie, potrivit unor informatii oficiale. Pe ordinea de zi a sedintei de Guvern de joi exista un proiect de ordonanta de urgenta pentru prorogarea…

- Pe ordinea de zi a sedintei de Guvern de joi exista un proiect de ordonanta de urgenta pentru prorogarea unor termene, fiind vorba despre unele masuri fiscale. Potrivit informatiilor oficiale, amanarea cu sase luni se refera la intrare in vigoare a normei privind efectuarea platii obligatiilor fiscale…