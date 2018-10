Dancila a vorbit despre “deconcesionarea” traficului Aflata la Craiova, unde, pe langa faptul ca s-a adresat studentilor de la Facultatea de Medicina, la deschiderea anului universitar, a vizitat si fabrica de avioane -impreuna cu ministrii Muncii si Transporturilor, Viorica Dancila a reusit sa isi asigure atentia opiniei publice cu un cuvant personalizat, ca sa nu-i spunem inventat. Facand referire la tronsoanele 1 […] Dancila a vorbit despre “deconcesionarea” traficului is a post from: Ziarul National Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

