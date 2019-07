Dăncilă a vorbit cu Iohannis despre portofoliul de comisar. Ce spune despre candidatura sa "Ne vom lupta pana in ultima clipa pentru a obține un portofoliu important la Bruxelles. Așteptam sa fie votat președintele CE, pana atunci nu pot decat sa discut cu colegii mei. Trebuie sa fim atenți și pe cine trimitem la Bruxelles. E adevarat trebuie sa aiba o abordare imparțiala, dar totuși trebuie sa faca ceva pentru Romania. Din pacate, nu am vazut cum au ajutat Romania comisarii pe care noi i-am trimis la Bruxelles", a declarat Viorica Dancila. Premierul face referire la Dacian Cioloș care a deținut funcția de comisar pe Agricultura și la Corina Crețu, care a fost comisar pentru… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

