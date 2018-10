Stiri pe aceeasi tema

- Situatia incredibila la Palatul Victoria. Desi a fost criticata dur de parlamentarii europeni, miercuri, in plenul Parlamentului European si a primit un ultimatum din partea prim-vicepresedintelui Comisiei Europene, Frans Timmermans, in privinta independentei justitiei si a respectarii statului de drept,…

- Guvernul va aproba reducerea TVA la 5% in domeniul turismului, pentru cazare, servicii de restaurant si catering, dar si pentru utilizarea facilitatilor sportive, parcurilor de distractii si recreative, a declarat premierul Viorica Dancila. "Turismul românesc este un domeniu dinamic şi cu…

- Guvernul aproba in ședinta de joi un set de reglementari care sa faca mai eficienta procedura insolventei dar și un set de masuri sociale pentru mamele cu venituri mici și pentru incadrarea in munca a șomerilor, a anunțat prim-ministrul Viorica Dancila. De asemenea Guvernul aloca bani pentru sistemul…

- Romanii din Spania au trimis o scrisoare Casei Regale Spaniole in care vorbesc despre Viorica Dancila. Ei creioneaza o imagine de coșmar pentru premierul Romaniei in care vorbesc inclusiv despre moartea lui Ilie Gazea, barbatul care a ieșit in strada la protestul diasporei din 10 august. In text…

- Guvernul se va axa in cea de-a doua parte a anului pe investitii, a anuntat, vineri, prim-ministrul Viorica Dancila. "Daca in prima parte a anului ne-am axat pe cresterea nivelului de trai al cetatenilor, in a doua parte (...) ne vom axa pe investitii si vom face tot ce este posibil sa…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a primit, marti, vizita unei delegatii a Congresului SUA condusa de Devin Nunes, presedintele Comitetului Permanent pentru Informatii din Camera Reprezentantilor a SUA, in cadrul intalnirii premierul subliniind necesitatea dezvoltarii dimensiunii economice a parteneriatului…

- "In acest bilant am introdus un capitol distinct pentru masurile pe care le-a luat Guvernul in vederea stimularii economiei nationale. O astfel de masura importanta este reducerea accizelor la motorina cu 10% pentru transportatori, ceea ce reprezinta un sprijin important pentru comert, dar si pentru…