Stiri pe aceeasi tema

- PAUL STANESCU: „Conducerea PSD nu este in CEx, este in alta parte! Sa ne spuneti cu cine facem majoritatea ca sa ramanem la guvernare! Am pierdut prezidentialele cu Victor Ponta si Adrian Nastase care erau presedinti de partid, desi ne puneam problema doar sa castigam, nu ca in acest moment cand discutam…

- Un barbat cu handicap a fost rapit din curtea parintilor, in Vaslui: "A venit o masina alba!", povesteste mama tanarului. Politia face cercetari si incearca sa dea de urma disparutului potrivit observator.tv. Un barbat in varsta de 42 din Rasesti, Vaslui, Florin Mistreanu, diagnosticat…

- CALCULE… Folosindu-se de votul primit la alegerile europarlamentare din partea a milioane de romani, cei de la USR vor sa scape cat mai repede de guvernul Dancila. Un parlamentar USR, Claudiu Nasui, a explicat detaliat ce trebuie facut pentru a putea fi declansate alegeri anticipate in perioada urmatoare.…

- REZULTATE…USR matura pe jos cu PSD la alegerile europarlamentare din orasele Vaslui si Barlad, avand peste 1000 de voturi in plus in fiecare localitate, iar liberalii castiga orasele Husi si Negresti in stil mare. La Husi, Nelu Tataru obtine o victorie de moral in fata primarului Ciupilan, avand 100…

- ZI FIERBINTE…Vasluienii au fost pentru o zi stapanii Europei. Ieri, peste 400.000 de electori au stabilit ce culoare vor avea cei 33 de europarlamentari care vor reprezenta Romania la Bruxelles pentru urmatorii 5 ani. Mandatul lor va fi unul tumultos, intr-o Europa care sta pe un butoi de pulbere dupa…

- Un politist din cadrul Postului de Politie Muntenii de Sus ar fi fost accidentat, marti, in mod intentionat de un sofer pe care il oprise in trafic.Citește și: NEBUNIE in PSD! Lider important o spulbera pe Dancila: 'Doar nu o sa facem CEX sa priceapa și doamna!' - SURSEPotrivit purtatorului…

- Initial, Dancila a parut ca nu intelege despre ce e vorba si i-a intrebat pe jurnalisti daca ei cred ca mai este timp pentru a face „poze la un anumit obiectiv". „Dupa ce o sa ajung la Vaslui, o sa vad care este programul acolo. Nu o sa ma opresc. O sa vina ministrul Transporturilor, care va vedea care…

- Un prim comentariu venit dinspre Partidul Social Democrat dupa ce Klaus Iohannis a acuzat ca formatiunea “a produs cea mai slaba guvernare de dupa revolutie” si ca “se preocupa de problemele lui Dragnea, nu de problemele Romaniei sau ale romanilor” a venit din directia liderului PSD Vaslui. Dumitru…