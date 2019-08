Stiri pe aceeasi tema

- La propunerea Ministerului Sanatatii, Guvernul a aprobat joi Ordonanta care prevede masuri referitoare la accesul pacientilor la medicamente si servicii performante alaturi de decontarea tratamentelor in strainatate, sau in clinici private, pentru pacientii care sufera de afectiuni grave.

- In urma celor mai recente evenimente petrecute la Insula Iubirii, acolo unde Andi, Denisa sli Ionut Gojman fac parte, parca, dintr-un triunghi amoros, multi s-au intrebat cum stau, de fapt, lucrurile pe insula.

- Dupa ce Ruslan Codreanu a venit cu unele precizari privind demisia fostei directoare a gradiniței nr.177 din sectorul Ciocana, consilierul lui Igor Dodon, Ion Chicu, a venit cu o replica privind declaratiile fostului primar interimar al Capitalei.

- Catalin Chereches, primarul Municipiului Baia Mare raspunde acuzatiilor care i se aduc de catre Agentia Nationala de Integritate legate de averea sa. Potrivit ANI, ar exista neconcordante intre cele declarate si veniturile lui ca edil. Redam integral punctul de vedere a lui Catalin Chereches care demonteaza…

- 'Astazi adoptam proiectul de act normativ privind reglementarea serviciilor alternative de transport de persoane prin intermediul unor aplicatii digitale, un proiect pe care l-am discutat saptamana trecuta in prima lectura. Vom stabili o formula care sa asigure transportul pasagerilor in conditii…

- „Inca o data se dovedeste ca deputatul Marius Bodea este «Parlamentarul Zero» al Iasului. Zero initiative concrete, zero realizari, zero beneficii pentru iesenii care ii platesc indemnizatia, deloc mica, de parlamentar. Am citit cu stupefactie si indignare asa-zisul comunicat... «Parlamentarul Zero»…

- "A inceput, azi, constructia Drumului Expres in regim de autostrada Pitesti -Craiova. Un drum asteptat ani de zile si care va contribui decisiv la dezvoltarea Baniei. Multumiri Liviu Dragnea, Razvan Cuc si Claudiu Manda! Dupa ce am fost mintiti de multi ministri ai transporturilor, ani de-a randul,…

- Iritare și bajbaieli, asta le provoaca liderilor politici și reprezentanților Guvernului intrebarile legate de infrastructura, adica, in special de deblocarea lucrarilor la Varianta ocolitoare a municipiului Tg-Jiu și drumul expres pana la Craiova, in contextul in care ministrul Transporturilor,…