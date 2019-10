Dăncilă a semnat un acord pentru sprijinirea industriei de apărare Premierul demis Viorica Dancila a anuntat vineri ca a fost semnat un acord de cooperare la IAR Ghimbav - Brasov in vederea sprijinirii industriei de aparare, scrie Agerpres. "Am semnat astazi un acord de cooperare pentru a veni in sprijinul industriei de aparare. Este a doua vizita pe care o fac aici si de fiecare data am considerat ca industria de aparare romaneasca trebuie sprijinita. Si, in acest sens, am avut un dialog constructiv atat cu conducerea de aici, cat si cu sindicatele din industrie. Include (acordul - n.r.) sprijinirea, in primul rand, a tuturor actiunilor si a implementarii… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

